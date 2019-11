Airbnb veut faire de vous un maharadja au Rajasthan

Le palais a l’air tout droit sorti des mille et une nuits et il est à louer sur la plateforme de location Airbnb. Pour une nuit, ou plus, la famille royale de Jaipur ouvre les portes de sa demeure familiale, le City Palace de Jaipur.

Airbnb a déjà donné dans la maison de célébrité, que ce soit dans la villa de Barbie sur les hauteurs de Malibu, ou encore la villa du jeune Otis de la série Netflix Sex Education, située au Pays de Galles. Cette fois c’est au coeur du Rajasthan, en Inde, que la plateforme propose un hébergement de rêve. Et pas n’importe où puisqu’il s’agit du City Palace de Jaipur, la capitale, demeure de la famille royale. A partir du 23 novembre, la suite Gudliya du City Palace sera accessible à la réservation sur Airbnb. Son Altesse Maharaja Sawai Padmanabh Singh devient ainsi le premier roi à être hôte sur la plateforme de location entre particuliers.

Vue sur le City Palace de Jaipur, donc une aile privée est mise à la location sur Airbnb.

Un lieu emblématique

Cela fait 300 ans que le City Palace de Jaipur appartient à la famille royale. Durant toutes ces années, outre le fait qu’il a hébergé tous les membres de cette éminente fratrie, le palais a aussi accueilli bon nombre d’invités de marque comme Lady Diana ou encore la présentatrice américaine Oprah Winfrey. Si l’édifice semble immense, l’annonce sur Airbnb ne propose que deux couchages, une chambre, un lit et une salle de bain privée. La suite Gudliya du City Palace se trouve dans une aile privée de l’édifice. Dans une autre partie du bâtiment se trouve notamment un musée, qui retrace entre-autre l’histoire de la famille royale. Un majordome sera présent tout au long du séjour et les visiteurs auront le droit de déguster de la cuisine rajasthani authentique, sur une terrasse avec vue sur les Aravalli, la petite chaîne de montagne qui traverse le Rajasthan. « Le petit déjeuner sera servi chaque matin dans un cadre paisible en compagnie de paons, qui font souvent aux visiteurs l’honneur d’une visite dans les jardins luxuriants du palais » peut-on également lire dans l’annonce.

Un salon du City Palace de Jaipur, disponible à la location sur la plateforme Airbnb.

Un programme digne d’un conte de fée… à 7 000 € la nuit

Habiter des murs pétris d’histoire, s’asseoir dans de la soie et admirer les splendeurs offertes par l’édifice, ne sont pas les seuls ravissements que proposent les propriétaires à leurs hôtes. Pour les amateurs d’histoire justement, il sera possible de visiter gratuitement ce complexe du XVIIIe siècle. « Guidée par un membre du personnel de la famille royale, elle vous fera découvrir la complexité de l’architecture, l’art et la décoration du palais » explique l’annonce. Pour ceux qui veulent faire durer le rêve en achetant des souvenirs, « un membre du personnel de la famille royale vous accompagnera également pour une virée shopping privée à la découverte des trésors qui font la renommée des boutiques de « la ville rose » ». Tout cela ajouté à deux expériences culinaires dont l’une aux côtés d’un grand chef. Et ajouté également à la piscine disponible sur place, que les visiteurs peuvent utiliser. Comptez tout de même 7000 euros la nuit (si vous souhaitez réserver comme moi pour la nuit du 10 janvier 2020). A noter que les recettes de chaque réservation seront reversées à la Princess Diya Kumari Foundation, une association à but non lucratif locale qui soutient les femmes du Rajasthan.

L’une des chambres du City Palace de Jaipur, mis en location par la famille royale.