Jean-Marc Torrollion : « Le caducée ovationné par les professionnels de l’immobilier »

Conversation de Salon entre Jean-Marc Torrolion, président de la FNAIM et Ariane Artinian au Congrès FNAIM 2019.

Le Congrès FNAIM & salon des professionnels de l’immobilier 2019, qui se tenait au Carrousel du Louvre lundi 25 et mardi 26 novembre 2019 a fermé ses portes après deux jours riches en rencontres, en débats et en annonces importantes pour la profession. Cette seconde édition, qui a rassemblé une nouvelle fois tous les métiers de l’immobilier, a accueilli près de 3 800 visiteurs sur 2 jours (en augmentation de près de 15% par rapport à l’an dernier) autour de 6 000 m² d’exposition et 30 ateliers métiers ou exposants. Présent lors de la matinée politique du mardi, le Ministre en charge de la Ville et du Logement, Julien Denormandie y a fait 3 annonces.

L’engagement de réintroduire le Plan Pluriannuel de Travaux (PPT)

Julien Denormandie a pris la pleine conscience de la déception suscitée par la disparition de dernière minute de la mesure phare de la réforme de la copropriété : la création d’un plan pluriannuel de travaux, sur dix ans, chiffré et avec obligation de provisionner, chaque année, 2,5 % de son montant. Le Ministre s’est engagé devant les congressistes à revenir sur cette mesure et à la réintroduire à l’occasion de la ratification de cette réforme par le Parlement, qui doit intervenir dans les trois mois.

La garantie de poursuivre la concertation sur l’évolution des métiers d’administrateurs de biens

La garantie de poursuivre jusqu’au bout la concertation en cours sur l’évolution des métiers d’administrateurs de bien, qui sera prochainement en débat au Parlement. Julien Denormandie a réaffirmé sa conviction que les professionnels de l’immobilier devaient tenir le premier rôle sur le marché de la gestion locative et devaient être confirmés comme des tiers de confiance.

L’engagement d’officialiser le nouvel insigne des professionnels de l’immobilier

La Loi ELAN du 23 novembre 2018 a définitivement consacré les titres d’agent immobilier, d’administrateur de biens et de syndic de copropriété. Reconnaissance à laquelle la FNAIM a largement contribué, et qu’elle a souhaité concrétiser par la création d’un signe de reconnaissance des titulaires de la carte professionnelle. Destiné à l’ensemble des professionnels, adhérents ou non de la FNAIM, ce nouvel insigne, Vesta, du nom de la déesse romaine du foyer, de la maison et de la famille, a été présenté en exclusivité par la FNAIM aux professionnels de l’immobilier à l’occasion du Congrès.

Durant son discours, le Ministre de la Ville et du Logement a repris à son compte la devise de Vesta, éclairer et défendre, pour décrire les valeurs et les missions des professionnels de l’immobilier. Convaincu par la démarche, il s’est engagé à tout mettre en œuvre pour que cet insigne soit reconnu par l’État pour en faire le symbole officiel des professionnels de l’immobilier détenteurs de la carte professionnelle.