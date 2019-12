Et hop, l’agence immobilière à prix fixe IMOP se déploie en région !

La jeune start-up lancée fin 2018 passe désormais à la vitesse supérieure en entamant son déploiement en Province. De nouvelles agences vont ainsi ouvrir à Rennes, Nantes et Lille.

L’expérience IMOP a séduit 150 clients parisiens en un an

Après tout juste une année d’existence, IMOP, l’agence immobilière, qui promet de vendre votre appartement parisien moyennant mixe un forfait unique de 3 900 € annonce se félicite d’avoir satisfait 150 clients. Outre des honoraires fixes, la start-up sort du lot en en proposant un accompagnement complet, quels que soient la surface et l’emplacement du bien. Imop s’occupe en effet de l’estimation des biens (à domicile), de la rédaction des annonces, de leur diffusion sur une quarantaine de portails immobilier, de la réalisation des visites, de l’évaluation de la solvabilité des acquéreurs par un service juridique et financier et de l’assistance à la constitution du dossier pour la signature chez le notaire. Un parti pris qui s’est avéré payant : en un an d’existence à peine, IMOP a imposé son son concept d’agence immobilière nouvelle génération combinant expertise terrain et expertise digitale.

« Ce qui fonctionne depuis le début de notre aventure, c’est d’avoir combiné des honoraires réduits avec une prise en charge de la vente de A à Z, souligne Laurent Sabouret. Grâce à notre forfait, nous avons fait réaliser à nos clients des milliers d’euros d’économie à chaque transaction (allant même pour certains jusqu’à 50 000 €) avec une moyenne de 21 000 € à Paris.» L’ambition du co-fondateur d’Imop ? Dépoussiérer le métier d’agent immobilier

Deux nouvelles agences à Rennes et à Nantes

En un an, IMOP est passé d’une couverture limitée à Paris intra-muros à une couverture de toute l’Ile-de-France. Aujourd’hui, forte de ses résultats, la start-up agrandit son équipe de 15 experts pour étendre progressivement son concept en Province.

Ville incontournable à l’échelle européenne, Rennes compte de nombreux partenariats internationaux et accueille de grands noms de l’industrie et des services. Elle fait partie de ces villes dynamiques, jeunes, où le chômage est le plus faible. Et surtout, il s’agit d’un magnifique endroit où il fait bon vivre ! Désormais reliée à Paris par la LGV en 1 heure et vingt minutes, elle est de plus en plus attractive : plus de 8000 habitants s’y sont installés depuis 5 ans. Du côté de l’immobilier, le prix moyen d’achat d’appartement est d’environ 3 000 € le m². Le manque d’offres par rapport à la demande rend le marché immobilier à flux tendu et tire les prix vers le haut.

Nantes est aussi très prisée en raison de sa vitalité économique et culturelle, qui fait aussi la part belle à la qualité de vie. Avec une économie en plein essor et une population jeune, elle est également tournée vers l’avenir. Ainsi, la ville est désormais située à 2 heures à peine de Paris, grâce à la mise en service de la ligne à grande vitesse du tronçon Bretagne-Pays de la Loire. Une proximité géographique qui explique l’installation d’environ 20 000 personnes chaque année. Nantes offre à ses habitants une ville à taille humaine, avec un prix moyen au m² de 3 300 euros.

Le lancement prochain à Lille dès janvier 2020

Des experts du marché lillois viennent de rejoindre la Dream Team d’Imop afin d’ouvrir une agence à Lille dès le mois de janvier. Capitale du commerce et de la grande distribution, au riche passé de ville marchande, Lille profite de coûts bien moins élevés qu’à Paris. De nombreuses marques internationales s’y sont implantées et Euralille, 3ème quartier d’affaires en France, est le plus beau symbole de cette vigueur économique. Sa situation géographique est très porteuse : Lille est à seulement 1h de train de Paris, 1h30 de Londres et 30 minutes de Bruxelles. Très attractive et dynamique en termes d’emploi, la ville mène aussi une vraie politique d’accueil des familles. Elles sont de plus en plus nombreuses à s’y installer avec un prix moyen au m² de 3200 €.