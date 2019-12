Immobilier Paris : Les prix de l’immobilier vont-ils baisser sensiblement en 2020 ?

Outre des augmentations records, les annonces analysées pour Paris au dernier trimestre 2019 ont cependant permis de mettre en évidence une stagnation des prix au m2 pour certains arrondissements sur Q4 (variations constatées en Octobre, Novembre et Décembre 2019), voire une baisse des prix. Dans certains arrondissements, une stagnation des prix commence en effet à être observée sur le dernier trimestre 2019 : les ​5è​ me (+ 0.14%), 8è​ me (+0.74%) et 16è​ me arrondissement (+0.81%)​ ​affichent une quasi-stabilité des prix. D’autres montrent même une baisse si l’on compare les prix médians au m2 à ceux du trimestre précédent ​: les 6è​ me (-0.10%), 7è​ me ​(-1.46%), 10è​ me (-0.76%), 12è​ me ​(-1.63%) ou 20è​ me arrondissement (-1.06%) finissent 2019 sur une dynamique à la baisse.

Des crédits immobiliers qui se durcissent

Sur le terrain, les experts Proprioo constatent que l’équilibre qui a maintenu le dynamisme du marché francilien, malgré une augmentation continuelle des prix immobiliers est de plus en plus précaire, la capacité́ d’emprunt des acheteurs ne pouvant plus s’aligner sur l’augmentation des prix.

Mois après mois les records sont battus et les taux du crédit immobilier aux particuliers ne cessent de repousser les limites attendues : en novembre ils sont tombés à 1,12 %, selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA. En cette année record pour les volumes d’emprunts, les taux d’emprunts entament une stabilisation avec de faibles augmentations de taux dans certaines institutions bancaires observées dès le mois de novembre 2019 par le site de courtiers en crédits Vousfinancer.

Les ménages se saisissent de ces nouvelles opportunités avec une croissance annuelle du recours au crédit au plus haut depuis 2012 selon le groupe BPCE (+6,8% en glissement annuel au mois d’août 2019). Devant une augmentation du recours au crédit, les banques deviennent plus sélectives sur les dossiers acceptés. L’annonce du gouvernement concernant le durcissement des conditions d’emprunt pourrait contribuer à bloquer certains ménages dans leur accès à la propriété.