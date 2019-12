Cliff Richards vend sa maison de La Barbade pour 6 806 000 £

Cliff Richards, chanteur de rock à succès des années 60, a mis en vente sa sublime villa de La Barbade, dans les Caraïbes.

On le savait propriétaire d’une villa à Albufeira, dans le sud du Portugal, en Angleterre, d’un appartement à Manhattan et d’une résidence à La Barbade. C’est de cette dernière que Cliff Richards a choisi de se séparer. Véritable coin de paradis, le lieu est digne de la plus belle des cartes postales … A l’intérieur de la demeure chaque fenêtre laisse voir la mer translucide des Caraïbes et les plages de sable scintillant. Le tout pour la somme de 6 806 000 £ et géré par l’agence de luxe de Hamptons International. Si la vente se fait au moment de Noël, le prix n’est pas un cadeau, mais la maison en vaut le détour.

La légende britannique du rock’n roll vend sa résidence à la Barbade (crédit photo : Hamptons International)

Cet écrin de sérénité, très luxueux, est enveloppé dans du velours : le prestigieux Sugar Hill Estate, un quartier privé de la Barbade. Cette zone, quasiment décrite comme une communauté à part entière, dans laquelle on trouve toutes les commodités : restaurant, nightclubs, salle de sport et le tout 100% sécurisé 24h/24. La villa de Cliff Richards dispose d’une des plus magnifiques vues sur les eaux claires de La Barbade, selon Hamptons International. Le site s’étend sur 2,6 hectares et se trouve à l’extrémité d’une rue, ce qui en fait une bulle de calme au bord de l’eau. A l’intérieur, la villa dispose de six chambres, une salle de projection, une grande salle d’eau, plusieurs salon et deux terrasses. A l’extérieur, on peut plonger dans une immense piscine avec sa propre terrasse et sa cuisine, ou alors faire une partie de tennis sur le court prévu à cet effet. Sans compter les immenses jardins, où le visiteur pourra admirer une flore tropicale luxuriante.

La villa dispose de six chambres magnifiquement décorées (crédit photo : Hamptons International)

Rien n’indique pourquoi le chanteur a choisi de se séparer de cette villa. Cliff Richards a quelque peu disparu des radars depuis plusieurs années. Ses dernières tournées remontent aux années 2010. Le chanteur de 79 ans a toujours déclaré qu’il montrait sur scène tant que sa santé le lui permettra. En 2014, Cliff Richards a été accusé d’agression sexuelle sur mineur, un adolescent de 16 ans. Une enquête avait été ouverte par la police, ce qui a beaucoup secoué le Royaume-Uni à l’époque, mais qui finalement a été abandonnée en 2016 faute de preuves suffisantes. Depuis, l’ancienne rockstar se fait discrète, notamment sur ses intentions avec la vente de cette maison.