« Prix immobiliers : nous anticipons une hausse de 1,5% dans l’Hexagone en 2020 », Thomas Lefebvre

Depuis plusieurs années, les taux extrêmement favorables du crédit immobilier ont absorbé la hausse des prix. Ce système a-t-il aujourd’hui atteint ses limites ?

Contrairement aux idées reçues, le niveau des taux n’est pas le seul facteur à avoir permis de compenser l’augmentation des tarifs immobiliers depuis quatre ans. Le marché a été soutenu par l’évolution des revenus des ménages français ainsi que par l’allongement des durées d’emprunt. Tout cela, combiné à la baisse continue des taux depuis 2016, a joué et joue toujours sur la capacité d’achat des Français qui a, de fait, augmenté de 27% en l’espace de 4 ans.

Or, même si le Haut Conseil de Stabilité Financière a récemment recommandé aux banques de limiter les durées de crédit à 25 ans et de ne pas dépasser le taux d’endettement de 33% pour les ménages les plus fragiles, les dernières annonces de la Banque Centrale Européenne fin novembre semblent repousser toute idée d’une remontée des taux à court terme. Conséquence, la capacité d’achat des ménages ne devrait pas s’effondrer dans les mois à venir.

Toutefois, selon les territoires, la situation peut commencer à se tendre. À Toulouse, Nantes ou Paris, la marge devient de plus en plus restreinte. Seuls les fondamentaux de ces communes, au premier rang desquels leur attractivité en termes d’emplois et leur démographie, tirent encore leurs prix vers le haut. A Nice, Lille ou Strasbourg par exemple, l’évolution de la capacité de financement des candidats à l’achat a plus que compensé celle des prix laissant de fait de la place pour de nouvelles hausses. Enfin, tous les regards se tournent vers Lyon où le pouvoir d’achat immobilier (38m2) a commencé à se gripper.