Harry et Meghan : bientôt une nouvelle maison à Los Angeles ?

Selon plusieurs rumeurs insistantes, l’ancien couple princier d’Angleterre, le prince Harry et Meghan Markle, pourraient s’installer prochainement aux Etats-Unis, à Los Angeles.

Décidément, l’année 2020 commence fort pour l’ancien couple princier anglais. Alors qu’ils sont installés au Canada depuis quelques semaines seulement, Meghan Markle et le prince Harry lorgnent désormais sur une maison aux Etats-Unis. Le couple rechercherait à acheter un bien d’exception à Los Angeles.

Nouvelle destination

Depuis qu’ils ont quitté leurs obligations royales, Harry et Meghan se sont ouvert le champs des possibles. Après avoir posé leurs valises au Canada, sur l’île de Vancouver, le couple aurait désormais des ambitions américaines et souhaiterait s’installer une partie de l’année à Los Angeles. Une ville connue pour être la mégalopole du cinéma (Hollywood) et qui pourrait accélérer les projets de Meghan sur grand écran.

« I’ve found some more photos of the ‘Petra Manor’ in Malibu, a house which has caught Meghan & Harry’s attention! It’s 30 miles from Meghan’s mother’s home in Windsor Hills, California & located within ‘Serra Retreat’, one of Malibu’s very few guard-gated communities! »

Diana pic.twitter.com/wEBSb616gJ — Andrew Russell Davis (@Diana6197Davis) February 27, 2020

Une villa grandiose

Selon des informations du Sun, les jeunes mariés et leur fils Archie s’intéresseraient à une villa absolument grandiose, situé dans la Cité des Anges. Cette incroyable propriété, baptisée « Petra Manor » (à traduire par Manoir de Petra) est estimée à 5,4 millions de livres sterling (plus de 6,4 millions d’euros). Un prix justifié par les nombreuses prestations de haut standing dont dispose ce bien : pas moins de 5 chambres à coucher, un bar avec un comptoir en marbre, une grande cave à vins, plusieurs balcons ou encore un home cinema avec ses fauteuils et canapés confortables.

A l’extérieur aussi, ce bien immobilier d’exception a de quoi faire rêver. On trouve en effet un beau terrain de tennis et une double piscine dans laquelle Archie pourra faire ses premières brasses. La somptueuse villa est située au coeur d’un très grand terrain.

Meghan & Harry have viewed a newly renovated 5 bedroom house with swimming pool, tennis court in Malibu & very private it’s nestled in the Malibu mountainside just a few miles south of the one Diana & Dodi planned making home!

« I sense 2nd property if bought by the couple? »

Diana pic.twitter.com/J6veIYyXRC — Andrew Russell Davis (@Diana6197Davis) February 27, 2020

Maman, voisine.

Si le couple s’est éloigné de la famille royale anglaise, il semble vouloir se rapprocher de son autre famille : celle de Meghan. Car si Harry et Meghan s’intéresse tant à cette maison, c’est peut-être aussi pour sa localisation, proche de la maison de Doria Ragland, la mère de Meghan Markle. La « Grand-ma » du petit Archie vit en effet à 50 kilomètres de là. Coïncidence ? Pas sûr.