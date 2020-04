Covid-19 et questions juridiques : Faites le 3620 dites notaire de 14h à 19h jusqu’au 10 avril !

Patrick Mc Namara : "Rendre le notaire plus accessible, plus digital"

Avec le numéro 3620* dîtes Notaire, les notaires sont à l’écoute des Français pour répondre aux questions juridiques en ces temps de crise sanitaire.

La crise sanitaire inédite que nous traversons suscite un grand nombre de questions juridiques. Aussi les notaires se sont-ils mobilisés via le numéro « 36 20 dites notaire » qui rencontre un grand succès auprès des Français avec plusieurs centaines d’appels reçus chaque jour depuis sa mise en service.

Ce week end, les notaires de France ont renforcé leur mobilisation et étendu les horaires de consultation par téléphone via le « 3620* dites notaire », désormais accessibles 7 jours sur 7 et de 14h à 19h !

Des notaires de toute la France seront à l’écoute des Français tous les jours jusqu’au 10 avril pour répondre ainsi aux questions qu’ils se posent en matière immobilière, de droit de la famille ou de l’entreprise.

Par ailleurs, tous les jours, par mail ou sur les lignes téléphoniques de leurs offices, les notaires continuent de renseigner leurs clients sur les actes en cours ou en projet.

*coût d’un appel local