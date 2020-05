Déconfinement, Immobilier, assurances : Quelles perspectives de reprise ?

Pour 70% des Français, l’achat immobilier est l’objectif d’une vie et se fait 1,5 fois au cours de celle-ci, un indice qui explique le choix des consommateurs de continuer à se projeter en faisant des estimations de prêts immobiliers, malgré la période. Sachant qu’un tiers de la charge mentale des Français a été liée à la gestion des dépenses contraintes pendant le confinement, nous avons voulu tenir notre promesse d’accompagnement de cette valeur refuge en développant de nombreux contenus sur le site pour donner des éléments de décryptage et de conseils aux utilisateurs notamment sur les reports et suspensions de prêts. Aujourd’hui, de nombreuses visites s’orientent encore prioritairement vers des pages de contenu plutôt que sur les pages amenant l’usager vers le tunnel de comparaison.

Report ou suspension de crédit et assurance emprunteur, quelle bonne formule pour maintenir un budget impacté par la crise économique ?

Rami Karam, directeur général, Les Furets : En France, l’encours de remboursement de prêts immobiliers détenus par 9 millions d’emprunteurs est de 1.300 milliards d’euros. Si les revenus des Français sont en baisse, il existe des solutions à l’instar du marché italien qui a adopté le 11 mars dernier la possibilité de suspendre le remboursement de son prêt immobilier jusqu’à la fin de l’année.

Sylvain Lefèvre : La modulation des échéances de prêt n’est possible, en France, que si cette clause est prévue au contrat de prêt (mais, ces clauses ne s’appliquent souvent qu’à partir d’une ou deux années de crédit). Au regard de la situation inédite dans laquelle se trouve l’ensemble du pays, le report des échéances de prêt a été rendu possible pour une durée de 6 mois. Sans pénalités ni frais additionnels, cette mesure exceptionnelle est une solution véritablement solidaire et efficace apportée par les banques. Elle permet à un grand nombre d’emprunteurs de se prémunir de fins de mois difficiles.

Rami Karam : Pourtant cette bonne initiative a un coût et un impact fort : l’allongement des intérêts et le coût de l’assurance qui perdure même en cas de suspension ou report.

Sylvain Lefèvre : En effet, les échéances de l’assurance emprunteur ne sont pas reportables, puisque le contractant au prêt continue d’être exposé aux différents aléas couverts par l’assurance (ex : problèmes de santé, décès etc.). Celui-ci ne peut pas non plus être dispensé du paiement de ses mensualités, malgré une baisse de revenu liée au chômage partiel. Les assurances emprunteurs ne couvrent en général que la baisse de revenu engendrée par la perte d’un emploi, pour motif économique.

Rami Karam : C’est ici que la comparaison est une solution économique importante. Grâce à la loi Bourquin, les emprunteurs peuvent résilier leur contrat d’assurance emprunteur en deux temps trois mouvements et effectuer des économies pouvant s’élever à plusieurs milliers d’euros par an. Dans la majorité des cas, séparer son crédit et son assurance est une démarche très rentable et les économies peuvent dépasser en moyenne jusqu’à 1.000 euros sur la durée totale du prêt.

Le rachat de crédits, champion du traitement à distance