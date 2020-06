Hyères : Visitez la propriété de Gustave Caillebotte et redécouvrez les joies du canotage

La propriété Caillebotte a réouvert ses portes. Profitez d’une promenade impressionniste à 20 km de Paris. La terrasse du salon de thé est ouverte depuis le 2 juin et le restaurant rouvrira ses portes le 9 juin !

Découvrez ou redécouvrez, en toute sécurité sanitaire (port du masque obligatoire à l’intérieur, masques adultes et enfants fournis si nécessaire, gel hydroalcolique, respect des règles de distanciation…) la propriété Caillebotte, , la maison et le parc où le peintre Gustave Caillebotte résida près de 20 ans avec sa famille et peignit plus de 89 tableaux. La terrasse du salon de thé est ouverte depuis le 2 juin et le restaurant rouvrira ses portes le 9 juin.

Plongez-vous dans l’art de vivre d’une famille bourgeoise au XIXe siècle

Promenez-vous dans le domaine de 11 hectares ponctués de fabriques destinées à faire le tour du monde en faisant le tour du parc où l’on retrouve tous les points de vue choisis par l’artiste ; rien n’a changé. Et retrouvez les plaisirs du canotage du XIXe siècle en louant une barque le week-end !

En pratique

La Maison Caillebotte. 8 Rue de Concy, 91330 Yerres. Jusqu’au 17 novembre : mardi au dimanche et tous les jours fériés de 14h à 18h30. Tarif. 8€ tarif plein, 5€ tarif réduit*, 3€ tarif Yerrois. Visite individuelle guidée par tablette numérique : billet d’entrée + 5 €. Gratuit pour les moins de 16 ans et les personnes handicapées. Réduit pour les étudiants, les détenteurs du Pass Education, les demandeurs d’emploi, les agents du Ministère de la Culture, les membres ICOM/ICOMOS, « Maison des artistes » et « Société des Amis du Louvre ». Location de barques, samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 19h30. 30 minutes 5€, 1 heure 9€. Canoë : 30 minutes 4€, 1 heure 7€.

Restaurant L’Orée du Parc : 12h-13h30 (mardi au dimanche) 19h-21h (jeudi, vendredi, samedi). 2 rue de Concy, 91330 Yerres – 01 69 45 47 78. Salon de thé tous les après-midi de 15h à 18h

Transport : En RER D, à 20 minutes de Paris – 4 stations depuis la gare de Lyon (direction Melun, arrêt Yerres). Depuis la gare, 7 minutes à pied ou bus (ligne F)