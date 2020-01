Le nombre d’adhérents s’envole chez FIABCI France en 2019

Je veux faire de FIABCI France une fédération qui réunit des professionnels de qualité, représentatifs de tous les métiers liés à l’immobilier, précise Léo Attias. Aujourd’hui on ne peut plus faire de business dans l’immobilier si on n’a pas de réseau national et international !

Le nombre des adhérents de FIABCI France a augmenté de 65 % en 2019. 2020 promet d’être également une belle année : elle sera consacrée, en partie, à la préparation du Congrès mondial de FIABCI WORLD qui se tiendra à Paris du 24 au 28 mai 2021 !

L’année 2019 a été une très belle année, chargée et riche en événements, pour la branche française de la FIABCI, la Fédération internationale des professionnels de l’immobilier présente dans 70 pays et qui regroupe une centaine d’associations de l’immobilier, soit près de 2 millions de membres. Et à n’en pas douter : 2020 le sera tout autant …

65 % d’augmentation des adhérents

En 2019, le nombre d’adhérents a décollé : + 65 % d’augmentation, dont des mastodontes du secteur, comme le Groupe ERA, et ses 350 agences, qui ont rejoint en décembre dernier ce réseau international qui permet à tous les professionnels de l’immobilier de développer leur business. « Aujourd’hui, tous les réseaux nationaux de l’immobilier nous ont rejoints », se félicite Léo Attias, président de FIABCI France.

Faciliter les échanges entre professionnels de l’immobilier

Une hausse du nombre d’adhérents qui s’explique … La FIABCI est en effet un business club destiné à faciliter les échanges entre professionnels de l’immobilier, à développer les réseaux, le networking. Partenaire et membre incontournable de l’ONU, reconnue pour son expertise, la FIABCI est consultée régulièrement pour tous les problèmes de logement et d’immobilier tertiaire et commercial dans tous les pays membres. « Je veux faire de FIABCI France une fédération qui réunit des professionnels de qualité, représentatifs de tous les métiers liés à l’immobilier, précise Léo Attias. Aujourd’hui on ne peut plus faire de business dans l’immobilier si on n’a pas de réseau national et international! »

FIABCI WORLD à Paris en mai 2021

2020 promet d’être également une belle année : elle sera consacrée, en partie, à la préparation du Congrès mondial de FIABCI WORLD qui se tiendra à Paris du 24 au 28 mai 2021 ! Car c’est bien la candidature de la France qui a été retenue par le Board de FIABCI monde. Un événement à venir qui réjouit Léo Attias puisque 50 délégations étrangères et plus de 3 000 personnes seront présentes, ainsi que tous les acteurs de l’immobilier national et international, ainsi les 4 grands syndicats majeurs que sont la FNAIM, l’UNIS, le SNPI et la FPI seront évidemment présents ! L’occasion pour ces syndicats de fédérer tous leurs membres à l’international via les réseaux FIABCI. C’est notre complémentarité.

Une nouveauté cette année : les élèves des écoles préparant à l’immobilier seront invités pour présenter leurs travaux aux Business Networking FIABCI FRANCE organisés une fois par mois au Fouquet’s à Paris. Ils interviendront en vedette américaine de l’intervenant invité pour nous présenter l’actualité immobilière.

C’est préparer les nouveaux acteurs de l’immobilier à l’international.