Immobilier Ile-de-France post confinement : La hausse des prix devient mois rapide à Paris

La crise a renforcé les caractéristiques des différents marchés locaux. Lors de ce trimestre 2020, les secteurs les plus dynamiques avant la crise sanitaire ont eu la meilleure résistance. En effet, en Grande Couronne, le repli n’a été que de 4% par rapport à la moyenne des 2es trimestres de ces dix dernières années.. A l’inverse, sur le marché très tendu de la Capitale, qui manque structurellement de produits, on observe depuis plusieurs années une baisse tendancielle de l’activité. Paris connaît une baisse de 32% de ses volumes de ventes par rapport au 2e trimestre 2019, ce qui est supérieur au reste de la région.

Depuis près de 5 ans, les maisons connaissent des évolutions de prix plus modérées que les appartements. Elles voient aujourd’hui leur prix augmenter d’environ 5% en un an en Petite Couronne et Grande Couronne au 2e trimestre 2020.

Bien que la hausse annuelle des prix ralentisse doucement dans Paris, une hausse annuelle de 6,6% est attendue, ce qui fixerait le prix au m2 à 10 860 €. L’augmentation des prix s’accentuerait pour les appartements et les maisons en Petite Couronne et pourrait atteindre les 9%. La Grande Couronne connaîtrait désormais des hausses proches et même supérieures à celles de la Capitale (6,1% pour les appartements et surtout 7,6% pour les maisons).

Ces mouvements, s’ils sont confirmés dans les prochains mois, pourraient avoir pour origine des modifications de la demande, liées à la crise sanitaire, au développement du télétravail et à de nouvelles attentes vis-à-vis du logement (désir de verdure et d’espace) ce qui entrainera une revalorisation de l’habitat individuel et de la Petite et la Grande Couronne.

De nombreuses incertitudes malgré une reprise favorable au marché

Les volumes de ventes de mai et juin 2020 et les avant-contrats de mai à juillet confirment une reprise technique de l’activité, ce qui constate d’un signal favorable pour le marché. Mais cette réactivation sera-t-elle durable et à quel niveau le marché va-t-il désormais s’établir après 3 ans où les volumes de ventes se sont stabilisés à très haut niveau ? Il est encore trop tôt pour le savoir car les forces qui influent sur le marché s’opposent. La situation économique et les difficultés attendues en termes d’emploi et de revenus vont contraindre les ménages et risquent de peser sur l’activité. De plus, le resserrement des conditions d’octroi des crédits peut écarter de l’accession certains acquéreurs fragiles. Enfin, le contexte actuel et les incertitudes sur la situation sanitaire peuvent inciter certains ménages à l’attentisme (report ou annulation des projets) compte tenu de l’engagement de très long terme que représente une acquisition immobilière.