75% des Français estiment que l’ascenseur est nécessaire en dessous du 4e étage

La Fédération des Ascenseurs dévoile aujourd’hui les résultats de sa 5e enquête annuelle « Les Français et l’ascenseur » menée par l’institut d’études Ipsos.

Une attente très forte des Français en 2020 : l’extension à la mobilité verticale des aides à la rénovation des logement

En lien avec l’actualité de la rénovation des logements, ce 5e baromètre a sondé l’opinion des Français sur les aides financières pour cette rénovation (aides dont le Gouvernement fait un axe fort du volet BTP de son plan de relance).

Les Français sont unanimes quant à un élargissement de ces aides financières à l’équipement en solutions de mobilité verticale : près de 9 Français sur 10 (89%) y sont favorables et plus d’un tiers (38%) le jugent essentiel !

Ces installations dont l’intervention est rentabilisée en quelques mois, rend, de façon concrète, le logement plus accessible. En effet, elle facilite et améliore la mobilité des personnes à mobilité réduite au quotidien.

C’est une des réponses à l’enjeu crucial du maintien à domicile que la Fédération soutient depuis des années.

S’ils étaient mieux informés sur les aides existantes pour s’équiper (en ascenseur, élévateur domestique, monte-escalier, plateforme élévatrice…), 6 Français sur 10 déclarent que cela les inciterait à en installer dans leur immeuble ou leur maison. Dans le cas d’un logement en habitat collectif, 7 Français sur 10% attendent que cette information provienne de leur gestionnaire, bailleur ou syndic.

Une autre contribution majeure de la mobilité verticale aux yeux des Français : permettre le maintien à domicile

La crise du coronavirus a fait ressurgir le souhait des Français de pouvoir vieillir chez eux. Face aux défis de la perte d’autonomie liée à l’avancée en âge, la mobilité des seniors a plus que jamais besoin d’être facilitée pour les aider à rester plus longuement à leur domicile.

L’opinion des Français intègre désormais pleinement l’importance et le rôle que peuvent jouer les équipements de mobilité verticale.

En effet, les solutions de mobilité verticale (par le biais d’un ascenseur pour un appartement ou bien d’un élévateur ou monte-escalier pour une maison individuelle) sont leaders lorsqu’il s’agit du 1er choix, avec un total de 39%. S’en suivent la salle de bain adaptée pour 33% des Français, puis les sanitaires adaptés pour 10% d’entre eux.

Les Français sont globalement satisfaits de l’équipement des lieux publics

Bien que l’ascenseur demeure le moyen de transport le plus utilisé avec plus de 100 millions de trajets par jour en France, il est omniprésent dans le quotidien de tous et en particulier dans les lieux publics.

Les Français sont aujourd’hui globalement satisfaits du niveau d’équipement de ces nombreux lieux : 81% jugent les aéroports et les gares bien équipés, 78% les bureaux, 75% les centres commerciaux, 67% les parkings, 54% les lieux culturels/musées/cinémas.

L’ascenseur est un critère décisif pour 1 Français sur 2 lors du choix d’un logement Le plebiscite des Français pour disposer d’un ascenseur en logement collectif est majeur, la loi ELAN ayant rendu obligatoire fin 2019 la présence d’ascenseurs à partir du 3e étage dans le neuf. La preuve avec ces chiffres qui vont plus loin encore : un tiers des Français (32%) juge l’ascenseur nécessaire à partir du 2e étage. Parmi eux, 43% des femmes et 50% des hommes de plus de 60 ans sont de cet avis. Pour 43%, c’est dès le 3e étage que l’ascenseur est nécessaire, et enfin 19% à partir du 4e. Soit au total 75% de l’opinion pour qui l’ascenseur est nécessaire avant le 4eétage. Cet équipement reste de façon récurrente un critère décisif pour près d’un Français sur deux quand ils choisissent un nouveau logement, en location comme à l’achat. Pour 19% c’est même un critère systématiquement, pour 30% la plupart du temps. Avec une certaine forme de logique, près de 6 Français sur 10 (54%) de plus de 60 ans ont ce critère de décision à l’esprit, pour 26% d’entre eux il est systématique. Alors que le confinement a obligé des millions de Français à passer bien davantage de temps chez eux, leur expression d’un besoin de bien y vivre s’est faite encore plus vive depuis. Pour cela, accéder facilement à son logement en accomplissant les tâches courantes du quotidien (le transport des courses, l’accompagnement d’un proche âgé ou de ses jeunes enfants) passe par le besoin de pouvoir utiliser un ascenseur.

Cette forte attente est certainement liée aux principales situations dans lesquelles la présence d’un ascenseur a pu manquer aux Français en 2020. Il a manqué à :

59% pour déplacer des charges occasionnelles (déménagement, encombrants, objets volumineux, valises…) ;

56% pour porter des charges du quotidien(courses, sacs…) ;

53% en étant accompagnés par des proches âgés ;

40% en étant accompagnés par des enfants en bas âge, dont 45% des 25-34 ans qui déclarent avoir ressenti ce manque d’ascenseur pour se déplacer dans ce cas ;

Pour se déplacer suite à un accident de la vie (36%) : un jeune sur deux (49%) entre 18 et 24 ans a regretté le manque d’ascenseur en étant dans cette situation ;

23% pour sortir de chez soi : près d’un Français sur 4 s’est senti pénalisé en 2020 dans son besoin de sortir de chez lui parce que son logement n’est pas équipé d’un ascenseur. Un besoin qu’un jeune sur trois de moins de 35 ans (29%) a éprouvé également. A noter : Les jeunes aussi aiment l’ascenseur ! L’ascenseur semble manquer davantage aux jeunes qu’aux plus âgés au quotidien :souvent aux 25-34 ans dans des situations qui les concernent au quotidien (avec de jeunes enfants, avec des courses) ; mais souvent aussi aux 18-24 ans. On peut y voir la preuve que l’ascenseur est devenu un équipement de ‘base’ pour les plus jeunes générations, et non plus un luxe. Jeunes qui d’un point de vue sociologique sont davantage urbains et donc plus à même d’avoir besoin d’un ascenseur pour rejoindre des étages élevés (versus les personnes plus âgées vivant davantage en maison individuelle).

En parallèle de ces situations de besoin, les Français expriment aussi des attentes au niveau des (nouveaux) services les plus souhaités dans l’ascenseur. Deux se distinguent : Pour 36% des Français, un système de commande vocale (d’appel, fermeture/ouverture des portes…), une nouveauté qui prend tout son sens en cette période Covid-19 et qui connaît déjà des applications.

Pour 31%, un strapontin ou un siège, un souhait en adéquation avec le vieillissement de la population.

« Plus que jamais, la mobilité verticale permise par les ascenseurs, escaliers roulants, élévateurs et plateformes, sièges monte-escaliers est un enjeu de société et un besoin fort chez les Français. Alors que les logements sont engagés dans un grand plan de rénovation, les Français souhaitent qu’ils intègrent la mobilité verticale, non seulement pour leur vie de tous les jours mais aussi en songeant au maintien à domicile où la mobilité doit être facilitée», souligne Guillaume Fournier Favre, Président de la Fédération des Ascenseurs.

Et de poursuivre :« Alors que l’immobilier et les Français font face au manque de logements neufs, nous découvrons avec cette étude qu’un tiers de la population (29%, dont 41% des -35 ans) est favorable à la construction de bâtiments hauts de plus de 6 étages. Cet indicateur va dans le sens de notre message, qui est qu’une densification urbaine raisonnée et durable est possible avec la surélévation des bâtiments pour peu que la mobilité verticale y ait bien sa place. Et la profession des ascensoristes et élévatoristes est prête à relever ce défi avec les promoteurs et les constructeurs. »

Méthodologie : L’étude a été réalisée auprès d’un échantillon national représentatif, selon la méthode des quotas, de 988 personnes de la population française âgée de 18 ans et plus. Il a été réalisé au regard des critères de sexe, âge, profession de l’individu, région et catégorie d’agglomération.