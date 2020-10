« Notre objectif ? Intégrer le Top 5 des réseaux de mandataires dans 5 ans », Pierre Arnaud Mazzanti, The Door Man

"The Door Man, un réseau unique et disruptif", Pascal Beuvelet et Pierre Arnaud Mazzanti

Pierre Arnaud Mazzanti fait le point sur le développement du réseau immobilier The Door Man au micro de Mon Pondcast Immo.

Vous avez lancé le réseau The Door Man en mars 2019. Quel est l’impact COVID sur vos chiffres et où en êtes-vous de votre développement ?

Pierre-Arnaud MAZZANTI : Comme toute la profession nous sommes impactés par le COVID. Cependant nous sommes un trop jeune réseau pour que cette crise affecte significativement nos chiffres. La preuve en est c’est qu’en matière de recrutement de Concessionnaires, malgré la période confinement nous sommes parfaitement en phase notre business plan.

A la fin de cette année nous aurons installé une quinzaine de Concessionnaires en charge de 31 concessions départementales couvrant ensemble un bassin de 25 millions d’habitants.

C’est une formidable progression de notre maillage départemental et mon objectif est d’être présent sur 75% du territoire national au plus tard fin 2023.

Aujourd’hui nos Concessionnaires sont en phase de structuration de leur territoire exclusif.

Tous sont en recrutement immédiat de 4 à 12 Agents MASTER selon la taille de leur concession. Ces agents MASTER, bras droit du Concessionnaire, sont obligatoirement des professionnels immobiliers aguerris, producteur et en capacité de recruter et animer chacun un réseau local de 20 à 50 AMI (Agent Mandataire en Immobilier).

L’ensemble est épaulé sur le terrain par un réseau d’indicateurs d’affaires cooptés : les AMBASSADEURS.

Quelles sont les recettes du succès de The Door Man ?

Pierre-Arnaud MAZZANTI : Nous avons trois piliers fondamentaux et je mets en toute priorité notre architecture du réseau et sa gouvernance commerciale.

C’est indiscutablement cette stratégie de gouvernance commerciale et l’attribution de territoires exclusifs qui séduisent les entrepreneurs qui nous rejoignent.

Avisés, attentifs, en veille, ils veulent participer et profiter du bouleversement du marché engagé par les réseaux de mandataires.

The Door Man est une formidable opportunité. Nous sommes là au bon moment !

Le deuxième pilier de notre succès ce sont nos outils commerciaux de conquête du marché. Je veux parler ici des trois mandats de vente exclusifs, spécifiquement développés et proposés par notre réseau.

Le mandat ACCESS à deux mille euros forfaitaires, où toutes les visites sont assurées par le vendeur. C’est un mandat qui permet de s’attaquer prioritairement au marché du PAP et plus particulièrement à ceux qui affichent « agences s’abstenir ».

Le mandat PREMIUM, fer de lance de notre réseau, 1OO% partagé à tous les confrères professionnels autour du bien confié. Avec le mandat PREMIUM nous sommes les seuls à offrir à nos clients la promotion de leur bien à vendre à tous les professionnels locaux sans qu’ils aient à s’en charger. Ce mandat donne à nos « AMI » un phénoménal atout de conquête commerciale.

Le tout récent mandat FLASH dédié à la mise en vente de biens au moyen d’enchères interactives en ligne.

Le troisième pilier de notre succès sont nos parcours commerciaux, juridiques administratifs et comptables, 1OO % digitalisés.

Nous sommes ZERO PAPIER.

Un portable, une tablette sont suffisants pour gérer toute l’activité immobilière The Door Man. Nous garantissons un exercice radicalement simplifié du métier, une sécurisation totale des process, y compris en matière juridique et forcément, à la clé, un gain de temps considérable. Le tout piloté par notre propre logiciel métier Kwerkey,

Quels sont vos critères en matière de recrutement ?

Pierre-Arnaud MAZZANTI : Nous sommes en recrutement permanent, mené conjointement avec nos Concessionnaires et leurs agents MASTER.

Concernant le recrutement de nos « AMI », nous n’avons absolument aucun critère discriminant. Aguerris, débutants, juniors, seniors, temps complet ou partiel statut TNS ou en portage salarial, nous sommes organisés pour répondre à tous les profils et en capacité d’apporter à chacun d’eux les formations et accompagnements terrains quotidiens qui les rendront confiants et sereins.

Nos rémunérations vont de 50% à 98% avec ou sans pack selon nos formules APPROCHE du marché, ACTEUR du marché ou EXPERT du marché.

Toutes les informations à ce sujet son disponible sur notre site dédié au recrutement The Door Man Recrute.

Mon objectif immédiat est le recrutement à minima 200 nouveaux mandataires pour comptabiliser 400 AMI et MASTER à l’horizon 2021. Mon objectif à cinq ans est d’intégrer le TOP 5 des réseaux de mandataires.