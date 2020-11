Confinement : Comment éviter les pannes de vos appareils électroménager ?

Fuite, code erreur, problème de chauffe… il y a plus de 16 000 pannes par jour en France sur les appareils électroménagers (chiffre GIFAM 2019) ; soit autant de famille confinées dans la panade ! SPAREKA vous donne des conseils d’amis pour éviter les pannes au maximum. Suivez le guide …

Confinés seuls ou en famille, on allume plus souvent sa télévision, on passe l’aspirateur plus régulièrement, et le lave-vaisselle ne s’arrête pas de tourner… On vit plus que jamais, avec nos appareils électroménagers. Et si l’un d’eux décide de tomber en panne, comment faire ? En temps normal, notre premier réflexe serait de faire appel à un réparateur professionnel, mais en ce moment, on a plutôt tendance à devoir se débrouiller tout seul. Et c’est très bien, il suffit juste d’avoir les bons gestes.

SPAREKA, entreprise qui donne les moyens à tout le monde de réparer ses appareils électroménagers, de jardin et de piscine, partage les pannes les plus fréquentes sur les appareils électroménagers et livre ses conseils d’amis pour les éviter au maximum.

Le lave-vaisselle

Les pannes les plus fréquentes :

Lave-vaisselle qui fuit

Lave-vaisselle qui lave mal

Lave-vaisselle qui sent mauvais

Lave-vaisselle qui ne vidange plus

Les meilleurs conseils d’entretien pour éviter ces pannes-là :

Détartrer l’appareil au vinaigre blanc

Nettoyer le joint de porte et bras d’aspersion

Faire un programme à haute-chaleur soit 60 degrés

La machine à café

Les pannes les plus fréquentes :

Le café ne coule plus

La machine à café fuit

le café est froid

Les meilleurs conseils d’entretien pour éviter ces pannes-là :

Détartrer l’appareil au vinaigre blanc

Nettoyer des accessoires

Nettoyer le percolateur régulièrement pour les machines à grain

Le lave-linge

Les pannes les plus fréquentes :

Lave-linge qui fuit

Lave-linge qui n’évacue plus l’eau

Lave-linge qui ne se remplit plus

Les meilleurs conseils pour éviter ces pannes-là :

Détartrage au vinaigre blanc

Nettoyage du filtre de vidange

Nettoyage du bac à produits

Le Four

Les pannes les plus fréquentes :

Four ne chauffe plus

Four qui fait disjoncter

Four qui fait de la fumée/sent le brûlé

les meilleurs conseils d’entretien pour éviter ces pannes-là :

Faire des pyrolyses tous les mois

Nettoyage de la vitre de porte et contours

Nettoyage régulier des grilles, plats et lèches frites

Pour retrouver les conseils de SPAREKA en format tutos vidéo sur leur chaîne YouTube.