Rénovation énergétique : Ca y est, tout le monde peut faire sa demande MaPrimeRenov’ !

« MaPrimeRénov’ a connu un grand succès en 2020 avec plus de 190.000 demandes d’aide déposées. Cette année, elle devient une aide encore plus simple et plus juste et donc plus efficace. A partir d’aujourd’hui, l’ensemble des propriétaires, bailleurs, occupants et copropriétaires peuvent bénéficier, quel que soit leur niveau de ressources, du soutien de l’Etat pour engager des travaux de rénovation écologique. C’est un grand pas en avant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi améliorer le pouvoir d’achat et la qualité de vie au quotidien de millions de Françaises et de Français. Il s’agit là d’un engagement concret de l’Etat pour soutenir nos concitoyens dans cette indispensable transformation», se félicite Barbara Pompili, Minsitre de la transition écologique

« L’ouverture de MaPrimeRénov’ à l’ensemble des Français est essentielle pour massifier la rénovation énergétique. Elle marque l’engagement sans précédent du gouvernement en faveur de la transition énergétique. Dans le cadre de France Relance, cette prime est essentielle pour aider les Français à améliorer le confort de leur logement, réduire leur facture énergétique ainsi quepour soutenir l’activité économique des artisans du bâtiment », précise Emmanuelle Wargon, Ministre du Logement