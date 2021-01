Rénovation énergétique : MaPrimeRénov connait un fort succès, l’ANAH accélère le délai de traitement des dossiers

A l’occasion d’une cérémonie des voeux en présence d’Emmanuelle Wargon, Ministre du Logement, Thierry Repentin, Président du Conseil d’administration de l’ANAH présenté les principaux résultats de l’activité 2020 et les objectifs ambitieux pour 2021, notamment pour MaPrimeRénov’.

1,42 milliard d’euros mobilisés par l’Anah en 2020 pour l’amélioration du confort du logement

En 2020, l’Agence nationale de l’habitat a atteint un niveau d’activité inédit, avec 247 323 logements rénovés, une augmentation de 58,8% par rapport à 2019.

Les programmes de l’Agence poursuivent leur forte dynamique, entamée en 2018 (94 000 logements) et confirmée en 2019 (155 000 logements) :

209510 logements rénovés dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique (+79%), dont 51 967 dans le cadre du programme Habiter Mieux sérénité (+7%) ;

24 230 logements rénovés dans le cadre de l’intervention sur les copropriétés dégradées (+6%) ;

19 861 logements rénovés dans le cadre de l’adaptation des logements à la perte d’autonomie (+20%) ;

12 623 logements rénovés dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne (+18%) ;

7339 logements conventionnés dont 4 077 ont bénéficié d’aides aux travaux (+2%).

Au total, 1,42 milliard d’euros ont été mobilisés par l’Anah pour aider les ménages dans l’amélioration du confort de leur logement. L’ensemble de ces aides ont généré plus de 3,2 milliards de travaux et ont permis de créer ou de préserver 50 500 emplois.

191 690 dossiers MaPrimeRénov’ déjà déposés

Lancée en 2020, MaPrimeRénov’ connaît un fort succès auprès des Français et a permis d’accélérer significativement la rénovation énergétique des logements :

191690 dossiers MaPrimeRénov’ ont été déposés sur le site ;

98% des dossiers ont été instruits et 141143 sont d’ores et déjà engagés pour un montant de 570 millions d’euros d’aides ;

75200 demandes de solde ont été reçues à l’issue des travaux et 53 545 primes ont été versées (75%) ;

Les ménages très modestes (déciles 1 et 2) représentent 64% des bénéficiaires;

Concernant les types de travaux réalisés, ceux-ci concernent à 72% le système de chauffage, suivi de l’isolation (26%) et de la ventilation (2%).

Des délais d’instruction et de versement des primes accélérés

L’instruction et le paiement des dossiers ont certes connu une montée en puissance perturbée par deux confinements et des soucis techniques rencontrés sur la plateforme, victime de son succès. Néanmoins, depuis la fin de l’année, l’Agence a pu accélérer l’instruction et le versement des primes. L’engagement de versement à 15 jours ouvrés après le dépôt des dossiers complets est désormais tenu.

Une enquête de satisfaction réalisée par IPSOS auprès des bénéficiaires de MaPrimeRénov’ indique d’ailleurs que 90% sont satisfaits du dispositif. Simple et juste, MaPrimeRénov’ est déterminante dans le passage à l’acte des ménages puisque 71% des bénéficiaires indiquent qu’ils n’auraient pas fait réaliser des travaux de rénovation énergétique sans cette prime.

MaPrimeRénov’ va continuer sa montée en puissance. Grâce à France Relance, elle est désormais ouverte à tous les propriétaires occupants et copropriétaires. Depuis le 1erjanvier, ce sont 40 682 dossiers supplémentaires qui ont été déposés, dont 20 480 concernent les nouveaux publics éligibles. En juillet 2021, les propriétaires bailleurs pourront déposer à leur tour leur dossier.

« La rénovation des logements est au cœur des priorités du Gouvernement et du plan de relance, conciliant impératifs écologiques et justice sociale. Je remercie l’Anah et toutes ses équipes pour leur mobilisation en 2020. Ils ont réussi à atteindre des résultats inédits malgré la crise sanitaire. Nous allons poursuivre et amplifier cette mobilisation en 2021, avec une ambition encore plus haute, notamment pour MaPrimeRenov’, au service du quotidien des Français dans leur logement », a exprimé Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée en charge du Logement.

« Les résultats de l’Anah en 2020 démontrent la montée en puissance de l’intervention sur l’habitat privé existant. Je salue l’engagement des Agents, de l’ensemble du réseau et des collectivités territoriales engagées qui ont permis de maintenir un niveau d’activité exceptionnel pour que les ménages modestes continuent d’être accompagnés dans l’amélioration de leur logement, et ont ainsi évité d’ajouter de la crise sociale à la crise sanitaire. En 2021, l’augmentation des moyens de l’Agence et l’ouverture de MaPrimeRénov’ à tous les propriétaires et copropriétaires permettront de conjuguer ambition sociale, ambition écologique et relance économique », a déclaré Thierry Repentin, Président du Conseil d’administration de l’Anah.

Pour en savoir plus, sur l'ANAH, c'est juste ici