Avec le confinement, les Français ont pris conscience de la nécessité de rénover leurs logements

Le Covid-19 a donné des envies d’aménagement de leurs intérieurs aux Français… Jérôme Muffat cofondateur de Renovation Man, plateforme destinée à accompagner les particuliers dans leurs travaux de rénovation, fait le point sur ce qui a changé depuis le confinement.

Depuis le 1er confinement, la rénovation de l’habitat a le vent en poupe. Enfermés chez eux (à plusieurs reprises), les Français ont redécouvert leurs intérieurs et beaucoup d’entre eux ont décidés de prendre les choses à bras le corps et de s’offrir plus de confort à travers un beau projet de rénovation.

Extension, surélévation, rénovation énergétique

Aménagement de la cuisine, de la salle de bains, transformation d’une pièce en bureau… Les idées ne manquent pas. Beaucoup voient grand et se lancent aussi dans des chantiers d’extension et de surélévation de leur maison individuelle pour gagner des m² supplémentaires. La nouvelle aide l’état à la rénovation énergétique, calculée en fonction des revenus et du gain écologique des travaux, MaPrime Rénov’, les pousse également à revoir l’isolation de leur habitat ou leur système de chauffage …

« Le marché de la rénovation est reparti sur les chapeaux de roues suite aux confinements, précise Jérôme Muffat, fondateur et CEO de Renovation Man. Avant, nous faisions beaucoup de rénovations complètes liées à des achats immobiliers. Après le 1er confinement et à la rentrée, en septembre, les besoins des clients se sont davantage portés sur les biens existants. En regardant autour d’eux, les particuliers ont pris conscience qu’ils devaient rénover leur cuisine, leur salle-de-bains …»

Un coup d’accélérateur en province en 2021

Lancée en 2017 par Jérôme Muffat et Benoît Charpentier, Renovation Man, plateforme destinée à accompagner les particuliers dans leurs travaux de rénovation, surfe sur cette vague. Le service, très apprécié des particuliers, fonctionnait déjà très bien : après une 1ère levée de fonds d’1 million d’euro en juin 2017, la start-up avait levé 3 millions en 2019 pour accélérer son développement. Présente au départ sur Paris et la région parisienne, Renovation Man a étendu son service en 2020 à Aix-en-Provence, Marseille et Nantes. En 2021, la start-up affiche un objectif ambitieux : étendre son service à 10 nouvelles agglomérations en France.

« Malgré la reprise, la crise du Covid 2020 a fortement impacté notre développement, explique le fondateur de Renovation Man. En 2021, nous allons reprendre le rythme de progression qui devait être le nôtre en 2020. » Et il ajoute : « Renovation Man rencontre un franc succès car une majorité des Français sont insatisfaits de leur travaux de rénovation. C’est difficile de trouver un artisan de confiance. Les devis sont compliqués à déchiffrer et à comparer. Souvent, le prix et les délais dérapent. De l’autre côté du miroir, les artisans sont isolés : ils ont du mal à décrocher des contrats. Ils sont noyés sous la paperasse et l’administratif… Renovation Man les accompagne dans les tâches dans lesquelles ils excellent le moins : la qualification des projets, la transformation commerciale, le suivi client…»

Les clés du succès de Renovation Man

Renovation Man a développé un outil de chiffrage qui permet aux particuliers de payer le juste prix d’une rénovation (lorsque de nombreuses entreprises fixent leur prix par rapport au taux d’occupation de leur équipe plutôt que la complexité des travaux). Pour optimiser le déroulement des projets, la plateforme s’appuie sur un réseau d’experts travaux, garants de la bonne réalisation des opérations chez les clients. Interlocuteurs privilégiés, sorte de courtiers en travaux modernes, ce sont eux qui sélectionnent les meilleurs artisans sur le terrain. En cas de problème, ils interviennent et peuvent être amenés à remplacer un artisan. Il y a ainsi moins de risque de tomber sur une entreprise défaillante et de se retrouver avec un chantier en plan sur les bras !