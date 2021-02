Crédit immobilier impayés, difficultés de règlement de loyer, fraudes… 2021, l’année de tous les dangers ?

Laurent Kocinski, fondateur de Meelo,dévoile les résultats de enquête menée par l’agence Diffusis pour fintech spécialisée dans la lutte contre la fraude.

Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre d’incidents de paiement s’envole. Les aides du gouvernement n’ont offert qu’un sursis temporaire aux entreprises. Les experts s’attendent à une explosion des faillites et des destructions d’emplois dans les prochains mois. Selon la Banque de France, 13 milliards d’euros de factures sont aujourd’hui en souffrance.

La crise fragilise la situation des ménages et leur capacité à rembourser

Avant le dernier trimestre 2020, l’encours de crédits des particuliers dépassait 1 300 milliards d’euros d’après la Banque de France, et plus de 80% de cette somme finance des achats immobiliers. Les ménages, qui ont vu leurs salaires partiellement amputés, leurs contrats rompus du jour au lendemain, un arrêt brutal d’activité pour certains indépendants/entrepreneurs, vont vouloir souscrire à des crédits pour couvrir leurs dépenses mensuelles.

30% des propriétaires et 15% des locataires en difficulté pour régler leur prêt ou leur loyer

La dernière enquête menée par l’agence Diffusis pour Meelo en ce début d’année 2021 fait état de difficultés dans le remboursement des emprunts immobiliers ou de paiement des loyers.

Ainsi, 30% des propriétaires et 15% des locataires interrogés déclarent être en difficulté pour honorer leur emprunt immobilier ou payer leur loyer en ce début d’année. 20% des propriétaires interrogés comptent demander un report de remboursement et/ou des facilités de remboursement.

Crédit à la consommation pour boucler les fins de mois

Depuis le début de la crise sanitaire, 27% des personnes interrogées ont souscrit à un crédit à la consommation pour faire face aux difficultés financières, dans la limite de 1000 euros dans un peu moins de la moitié des cas. Pour 47% d’entre elles, le crédit à la consommation sert à boucler les fins de mois (factures, nourriture etc.)

Les autres chiffres clés tirés de l’enquête ? 24% des personnes interrogées pensent réaliser un regroupement de crédits (conso, immobilier) pour baisser leur charge mensuelle et 12% d’entre elles ont perdu leur travail à cause de la crise.

L’étude fait ressortir un risque de surendettement : 8% déclarent penser avoir recours à un dossier de surendettement auprès de la banque de France.

Enfin, 80% des personnes interrogées affirment utilisé le paiement fractionné contre 75% au dernier baromètre (octobre 2020).

Ce baromètre est dans la lignée du rapport de la Fondation Abbé-Pierre, qui alerte sur la hausse des difficultés des ménages à payer leur loyer. Les bailleurs publics enregistraient déjà une augmentation de 65 millions d’euros d’impayés de loyers par rapport au mois de février 2020, selon les chiffres de l’Union sociale pour l’habitat.

Les Français n’ont jamais épargné autant

Derrière cette approche globale, la situation financière des ménages évolue très différemment. Le risque de défaut de paiement est très faible chez les clients dont les revenus sont globalement stables : salariés en CDI, fonctionnaires, retraités.

Fruit de l’effondrement de la consommation, certains français n’ont jamais autant épargné que pendant la crise sanitaire. En mars dernier, au début de la crise, les ménages ont augmenté leurs dépôts bancaires de 20 milliards d’euros, selon la Banque de France. Un chiffre spectaculaire : ces trois dernières années, la hausse mensuelle moyenne des dépôts s’élevait à 6 milliards. Le taux d’épargne des Français, déjà l’un des plus élevés d’Europe, pourrait cette année atteindre des niveaux sans précédent, « entre 17 % et 20 % ».

La situation est inquiétante les ménages au statut précaire

La situation est, par contre, inquiétante pour les français qui ont un statut précaire (étudiants, CDD, Intérim, intermittents du spectacle mais aussi les demandeurs d’emploi) et ceux qui subissent une baisse significative de leur activité avec la crise et les mesures de restriction (les autoentrepreneurs, les artisans, les commerçants etc). Ces derniers ont de plus en plus d’impayés de loyers et de factures d’énergie.

En revanche, du fait de leur situation précaire, ils sont souvent exclus du crédit.

« Le risque majeur n’est pas l’explosion du défaut de crédit des clients actuels, à condition bien sûr que les acteurs possèdent des solutions de prévention et de recouvrement efficaces, explique Laurent Kocinski, fondateur de Meelo.Le risque ce sont les clients qui auront besoin de financements ou de solutions pour surnager, ce qui concerne notamment la nouvelle frange des français précaires. Dans ce cas, la tentation pourrait être grande d’enjoliver son dossier (fausse déclaration, justificatifs frauduleux) ou de se financer chez les acteurs réalisant moins de contrôles ou n’ayant pas de scoring ».

