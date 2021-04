Bienvenue chez vous, Stéphane Plaza se lance dans la presse

Stéphane Plaza : et maintenant, une rose !

Stéphane Plaza et Lomig Guillo évoquent Bienvenue chez vous by Stéphane Plaza au micro de Mon Podcast Immo.

Bienvenue chez vous by Stéphane Plaza, c’est un nouveau magazine sur l’immobilier, la déco, la vie à la maison et autour (le jardin, le garage mais aussi la ville au sens large). Mon Podcast Immo en parle avec Stéphane Plaza et Lomig Guillo, le rédacteur en chef de ce bimensuel édité par Prisma Media.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.