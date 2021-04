Accident, maladie, retraite … : Agents immobiliers, comment protéger votre famille

Nous proposons aux agents immobiliers une protection sur-mesure pour leur permettre de sécuriser leur revenu et leur famille. Notre objectif, c’est de sensibiliser et d’accompagner les professionnels de l'immobilier dans l’analyse, le diagnostic de leur situation et de leur proposer un produit modulaire et sur-mesure qui correspond à leurs besoins, à leur situation et à leur budget.

Les agents immobiliers, surtout les indépendants, sont peu couverts contre les imprévus de la vie. Gan Prévoyance leur propose une protection sur mesure leur garantissant un complément de revenu pour faire face aux imprévus de la vie, sécuriser leur famille et leur activité.

« Lorsqu’on est salarié, on bénéficie des couvertures classiques de l’entreprise donc on ne se pose pas de questions, on ne se préoccupe pas des contrats de prévoyance, explique Véronique Haffner, Responsable Marketing, Digital, Clients chez Gan Prévoyance. Lorsqu’on est indépendant, ce n’est pas la même chose… Or, nous nous sommes rendu compte que les agents immobiliers indépendants, chefs d’entreprise ou mandataires, sont peu couverts et surtout peu au courant des risques et des besoins de protection ! »

Un produit à la carte, construit sur-mesure

Quid alors d’un arrêt maladie, d’un accident du travail, d’un décès … ? Comment s’assure-t-on un revenu en cas d’incapacité de travail ? Comment protège-t-on sa famille si un accident grave, voire mortel survient ? Gan Prévoyance, filiale de Groupama, spécialiste de la protection sociale complémentaire, s’est penché sur cette question pour aider les agents immobiliers à se protéger. Il leur propose aujourd’hui une protection sur-mesure qui leur garanti un complément de revenu en cas d’accident ou d’arrêt maladie. « Nos produits assurent aux professionnels un revenu s’ils ne peuvent plus exercer leur activité, ajoute Véronique Haffner. Et cela va plus loin : en cas de décès, nous leur permettons de protéger leur femme, leurs enfants qui percevront une rente éducation, un capital … »

Accompagner les agents immobiliers dans le diagnostic et leurs besoins

Et elle ajoute : « Il existe des produits sur le marché mais il n’y a jamais eu de démarche directement pro-active à l’encontre des agents immobiliers. Notre objectif, c’est de sensibiliser et d’accompagner les professionnels dans l’analyse, le diagnostic de leur situation et de leur proposer un produit modulaire et sur-mesure qui correspond à leurs besoins, à leur situation et à leur budget !»

Avant de proposer un contrat, un conseiller Gan Prévoyance réalise d’abord avec le professionnel de l’immobilier un diagnostic pointu. Il fait le point sur les couvertures en place, les frais professionnels…, afin de déterminer le niveau d’indemnité journalière dont il aurait besoin en cas d’imprévu. « Comme pour tous les contrats d’assurance, un contrat de Prévoyance ce n’est pas simple à comprendre, précise Véronique Haffner. Il y a beaucoup de garanties, de conditions… La force de notre réseau c’est que les clients comprennent ce qu’ils achètent et ce sur quoi ils sont couverts. »

Avec Gan Prévoyance, les agents immobiliers peuvent bénéficier :

D’indemnités journalières jusqu’à 500 € par jour,

D’une rente et/ou d’un capital en cas d’invalidité permanente,

De remboursement de vos frais professionnels en cas d’arrêt de travail.

Préparer sa retraite précisément

L’autre volet, c’est la retraite … Aujourd’hui, tout le monde sait qu’il faut la préparer et si les agents immobiliers ont investi dans la pierre, « l’immobilier n’est pas l’investissement le plus liquide ! », le rappelle Véronique Hafner.

Là encore, un conseiller Gan Prévoyance propose des solutions sur-mesures. Il commence par reconstituer la carrière de l’agent immobilier, fait le point sur les cotisations payées, sur ce qu’il percevra en fonction de l’âge de son départ à la retraite… De cette façon, l’agent immobilier est plus à même de se prémunir, de préparer l’avenir et de s’assurer un complément de revenu pour ses vieux jours !