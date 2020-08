Punaises de lits, 196 consultations médicales par jour en France !

"Toujours plus de touristes en Ile-de-France", Christophe Decloux

Problèmes de sommeil, allergies, piqures, anxiété, crises d’angoisses… Les punaises de lits, sont un véritable fléau qui dégrade la vie de milliers de Français. La Confédération Nationale du Logement tire la sonnette d’alarme !

Plus de 72.000 consultations médicales liés aux punaises de lits en 1 an

Depuis plusieurs années la Confédération Nationale du Logement alerte sur l’intensification des cas d’infections de logements par des punaises de lits.

Une enquête publiée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) révèle qu’entre avril 2019 et mars 2020 plus de 72.000 consultations médicales ont été réalisées auprès d’un médecin généraliste en France suite à des problèmes de santé liés aux punaises de lits.

Cette enquête souligne également que 39% des malades souffraient d’insomnie, et qu’environ 40% témoignent d’impacts négatifs sur leur vie professionnelle, familiale ou sociale.

La CNL regrette que ce calvaire ne soit pas suffisamment pris au sérieux par l’État et ne soit toujours pas considéré comme une maladie.

Jusqu’à 1500 euros pour une intervention

Aucuns territoires, aucunes habitations n’échappent aux punaises de lits.

Selon la confédération, il n’est pas convenable de laisser des habitants se débrouiller seuls, avec des interventions qui atteignent jusqu’à 1500 euros.

La CNL considère que ces interventions doivent être prises en charge par les bailleurs et financées par un fonds national dédié et alimenté par le Ministère de la Santé avec une obligation de mise en place de protocole avec toutes les Agences Régionales de Santé.

La Confédération Nationale du Logement est la première association de défense des locataires en France.