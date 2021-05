Néo-agence immobilière à honoraires fixes : Hosman lève 6 millions pour accélérer la révolution

Avec sa levée de fonds de 6 millions d’euros, Hosman souhaite bousculer le modèles des agences immobilières traditionnelles en proposant des honoraires fixes à 4 900 euros.

3 000 biens immobiliers confiés à la vente

Allier le meilleur de l’expertise humaine à l’efficacité d’outils digitaux développés en interne, c’est la promesse des néo-agences immobilières. « Grâce à son organisation et au digital, un expert Hosman est capable de réaliser 8 à 10 ventes par mois contre 5 à 8 ventes par an pour un agent traditionnel. La start-up compte conquérir 10% du marché de la transaction immobilière à horizon 2024″, explique son cofondateur Stanislas de Dinechin.

En trois ans, la start-up a passé le cap des 3 000 biens confiés à la vente (soit une économie sur les frais d’agence estimée à 55 m€) et conquis plus de 2% du marché parisien et de la 1ère couronne. Aujourd’hui, plus de 300 clients par mois lui confient la vente de leur bien immobilier. Le succès se matérialise concrètement par la très forte satisfaction client (première du classement réalisé par la plateforme d’avis clients Trustpilot (4,9 étoiles sur 5) dans les catégories « agence immobilière » et « agents immobiliers ») dans un secteur souvent décrié par les Français, et par un développement qui s’appuie majoritairement sur la recommandation d’anciens clients.

Nouvel objectif ? S’implanter à partout en France

Cette nouvelle levée de fonds permettra à Hosman déjà présent en Ile-de-France, à Nantes et à Bordeaux de s’implanter dans les plus grandes villes de France comme Lyon, Marseille, Toulouse, Nice ou encore Lille – pour y proposer son service à prix fixe et continuer à innover au service du vendeur et de l’acheteur. La néo agence compte renforcer ses équipes avec le recrutement d’une centaine de collaborateurs en CDI dans les douze prochains mois.

« Nous souhaitons faire sauter les freins qui entravent les transactions immobilières et redorer le blason de l’agent immobilier en réinventant son métier, explique Stanislas de Dinechin, cofondateur de Hosman. Grâce à l’efficacité et la transparence permis par le digital, nos experts délivrent un service client exceptionnel et se concentrent sur le conseil et la négociation. Ce nouveau tour de table nous permet d’accélérer la digitalisation du secteur et de continuer d’innover au service du vendeur et de l’acheteur. Après 2 ans de travail intense pour créer un service solide en Ile de France à Nantes et à Bordeaux, nous voulons désormais apporter les bénéfices de Hosman au plus grand nombre en France ».

Devenir la référence des agences immobilières

Le tour de table, mené par LBO France – via NewStone, son fonds impact 100% dédié à la « Proptech » française -, bénéficie également du soutien de Waterstart – fonds-accélérateur géré par NCI – qui figure désormais parmi les fonds VC les plus actifs de France – et également UL Invest. Figure également dans les investisseurs Andreas Wiele, ex CEO d’Axel Springer – leader de l’investissement de la proptech en Europe : Purplebricks – UK, Housell – Espagne, Homeday – Allemagne ou encore Seloger et MeilleursAgents -, qui apportera toute son expertise aux cofondateurs de Hosman.

« Nous sommes fiers d’accompagner cette équipe engagée, qui casse les codes de la transaction immobilière tout en apportant une contribution sociétale et environnementale positive et mesurable. Une révolution à double titre ! », a déclaré Stéphanie Casciola, Partner et Head of Real Estate chez LBO France

« Hosman n’est pas le premier projet de néo-agence que nous étudions, mais nous avons été particulièrement séduits par la solidité du modèle économique et des fondateurs de cette startup. Depuis l’origine, l’entreprise a été pilotée avec beaucoup de rigueur et une vision très claire : devenir la référence des agences immobilières, en se basant sur une qualité de service irréprochable délivrée par des agents salariés « augmentés » par la puissance du digital. Nous sommes très heureux d’accompagner la société dans sa phase de déploiement national, notamment sur les territoires de NCI», a déclaré Yves Guiol, Directeur associé de NCI.

Un modèle écologique et solidaire

Acteur engagé, Hosman a lancé une offre dédiée aux logements éco-responsables et reverse une partie de son chiffre d’affaires à une association qui œuvre pour l’accès au logement.

Hosman vient récemment de lancer la première offre Green dédiée à la vente de biens éco-responsables. Cette offre s’adresse aux biens dont le DPE est classé entre A et B (basé sur les indicateurs de la consommation énergétique et émission de gaz à effet de serre) et ceux qui sont inscrits au label BBC. Hosman souhaite donner le pouvoir à chacun de rendre son projet immobilier plus écologiquement responsable en réduisant son tarif fixe de 5% et en mettant en avant les biens basse consommation d’énergie. Une offre qui fait écho à la volonté du gouvernement de s’impliquer dans l’écologie avec son projet de loi Climat et résilience où la location de “passoires énergétiques » sera interdite.

Dans la continuité de ses valeurs qui sont l’exigence et la bienveillance, Hosman a mis en place un système de Giveback qui représente un don de 0,3% de son chiffre d’affaires à l’association Habitat et Humanisme qui agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux.