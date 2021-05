Une coloc’ pour les seniors

Maxence Petit, fondateur de Colivio, solution d’hébergement complémentaire pour séniors est l’invité de Mon Podcast Immo.

Espace Colivio, est une solution d’hébergement complémentaire pour les personnes âgées créée par Maxence Petit. Espaces privatif et collectifs ces cohabitent pour permettre à celles et ceux qui ne sont pas trop dépendants de vivre dans des conditions sociales et de sécurité optimales, avec notamment la présence d’auxiliaires de vie 24h/24. L’invité de Mon Podcast Immo nous parle du développement de Colivio, de son concept et de ses objectifs d’entreprise « à mission »

Mon Podcast Immo : Quel est le concept de Colivio ?

Maxence Petit : Colivio propose une nouvelle façon de vivre chez soi, nous créons de nouveaux formats de domicile, des domiciles partagés. Colivio permet à des personnes de vivre dans un espace privatif, où elles sont chez elles, et de partager un espace commun avec les 7 autres habitants de ce domicile partagé.

Mon Podcast Immo : « Vieillir chez soi », pourquoi avez-vous choisi ce slogan ?

Maxence Petit : Nous avons remarqué que de plus en plus de personnes souhaitent vieillir chez elles et ne plus aller dans des EHPAD. L’idée est de proposer une solution complémentaire à ce qui existe aujourd’hui pour répondre à ces enjeux d’accompagnement de la perte d’autonomie (physique ou cognitive). Pour des raisons démographiques et culturelles, les EHPAD tendent à accueillir des personnes dépendantes uniquement. Il semble qu’il y a un manque pour les personnes qui sont fragilisées, en début de perte d’autonomie. Elles s’interrogent sur la suite de leur parcours de vie en sachant que leur domicile traditionnel n’est plus suffisamment adapté, renforce l’isolement et qu’avoir recours à une auxiliaire de vie à domicile représente un coût très élevé. Nous nous positionnons entre le domicile traditionnel et l’EHPAD.

Mon Podcast Immo : Quels sont les services proposés chez Colivio ?

Maxence Petit : Nous proposons un format d’habitat partagé, c’est-à-dire que nous créons une surface d’environ 400 mètres carrés dans laquelle nous aménageons 8 chambres, voire des petits studios de 30 mètres carrés avec salle de bain et toilettes privatifs et dans certains cas des kitchenettes. Concernant la partie commune, vous partagez 100 mètres carrés d’espace de vie commune avec une grande cuisine collective ouverte sur une salle à manger, un séjour. L’idée est de retrouver les codes d’une grande maison familiale avec l’intérêt de conjuguer intimité et convivialité en créant un vivre, voire un vieillir ensemble pour ces 8 personnes qui décident de vivre dans un espace Colivio. Un accompagnement humain se manifeste par la présence 24h/24 d’auxiliaires de vie. Selon nous, la meilleure prévention de la perte d’autonomie et du sentiment d’exclusion sociale est le maintien en action, l’ensemble des tâches quotidiennes sont réalisées par l’ensemble des habitants, à la hauteur de leurs capacités. L’enjeu est d’inclure tout le monde dans ce format participatif et familial.

Mon Podcast Immo : Quels sont les projets de développement pour Colivio ?

Maxence Petit : Pour le moment il n’y a qu’une seule résidence de créée, à Lourdes, celle-ci ouvre officiellement en septembre. Nous avons signé une opération avec le promoteur Pitch qui développe un programme résidentiel dans le centre-ville Enghien. Sur ce programme, nous avons acquis 800 mètres carrés grâce à notre foncière partenaire. 800 mètres carrés représentent 2 habitats partagés de 8 personnes chacun. Ce nouvel espace ouvrira fin 2022. Nous avons une dizaine de projets en cours de finalisation entre notre foncière Pierval Santé et notre réseau de promoteurs. Aujourd’hui nous nous concentrons sur les cœurs de villes (environnements urbains), Saint cloud, Aix-en-Provence, couronne Parisienne… Nous essayons le plus possible d’identifier des opportunités dans les grandes agglomérations françaises.

Mon Podcast Immo : Colivio est une entreprise à mission, pourquoi avoir choisi ce statut ?

Maxence Petit : Cela fait 12 ans que j’entreprends au service des seniors. J’ai créé une première structure qui avait vocation de rendre accessible des appareils auditifs. J’ai rencontré beaucoup de difficultés lors de cette première aventure, mais ce qui m’a tenu durant ces années d’adversité, c’est le sens de la mission qui avait été fixé au préalable (redonner la possibilité de communiquer à des personnes qui ne pouvaient plus le faire).

Lorsque j’ai décidé de lancer Colivio, ma démarche était bien définie, je voulais apporter une réponse concrète au problème de dignité entre domicile personnel et établissement spécialisé. Notre enjeu étant de chercher à développer notre profitabilité en centrant notre gouvernance autour d’un certain nombre de critères d’impact essentiellement tournés vers le bien-être et la préservation de la dignité des personnes qui vont vivre dans un espace Colivio. Cela nous oblige au quotidien, de mesurer et de faire auditer ces critères une fois par an minimum, pour s’assurer que nous restons dans le cœur de cible de notre mission et que notre recherche de profitabilité ne nous détourne pas de celle-ci.

