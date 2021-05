Immobilier sans vis-à-vis, spécialiste des biens avec vue dégagée se lance en franchise

Spécialisée sur le marché de l’immobilier avec vue dégagée, Sans vis-à-vis souhaite ouvrir des agences des agences dans les plus grandes villes de France.

La vue dégagée un élément essentiel pour les Français

Boostée par la crise de la Covid-19, la quête de biens avec vues dégagées se multiplie et devient un critère essentiel pour une majorité d’acquéreurs. Valeur refuge en temps de pandémie, l’habitation est désormais primordiale, source de réconfort et de temps précieux en famille, avec une place prépondérante donnée aux biens sans vis-à-vis.

Limités dans leurs sorties et leurs loisirs à cause de multiples périodes de confinement, les Français recherchent des lieux de vie avec vue dégagée où il fait bon vivre pour se sentir bien chez soi, sans rideaux et avec des volets grands ouverts… à l’abri des regards indiscrets avec une vue panoramique ! En effet, le « sans vis-à-vis », est plébiscité par 55 % de la population en recherche d’un bien (étude Yougov réalisée du 13 au 15 février 2019 sur 2.004 personnes représentatives de la population française de 18 ans et plus).

L’immobilier sans vis-à-vis, un positionnement de niche

Dénicher au quotidien des lieux de vie exclusifs avec vue dégagée, parfois panoramique, donnant sur un parc, un square, un jardin, la mer, un point d’eau, un monument à l’abri du voisinage, c’est justement le positionnement de l’agence l’immobilier sans vis-à-vis.

Présente en Île-de-France avec trois agences immobilières et consciente de l’important potentiel des biens avec vues sur l’ensemble de l’hexagone, l’enseigne cherche à se développer en franchise notamment dans de grandes villes comme Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Nice, Aix-en-Provence et Toulouse, l’enseigne Sans vis-à-vis ambitionne de répondre à un besoin en forte augmentation. Son objectif ? Atteindre une trentaine d’agences immobilières d’ici 3 ans, prioritairement dans les plus grandes villes de France et de devenir très rapidement la référence nationale des biens avec vue dégagée.

La marque qui revendique un taux de mandat exclusif de 80 %, recherche ses futurs franchisés pour les participer ainsi au maillage national de la marque. Le profil du candidat souhaitant créer une agence immobilière ? Motivés, dotés d’un bon sens commercial, d’une aptitude au management, en quête de reconversion ou de professionnels de l’immobilier à la recherche d’une marque ambitieuse et d’un secteur exclusif, avec de multiples opportunités d’implantations à développer.

L’immobilier sans vis-à-vis ? Une vue dégagée de plus de 40 mètres face au séjour

L’immobilier sans vis-à-vis est la seule marque à garantir, comme variable obligatoire, une distance minimale avec le voisinage. Ainsi, la marque éloigne un éloignement de 40 mètres minimum mesurable et factuel comme critère obligatoire pour figurer dans la sélection des biens proposée à la vente par l’enseigne.

Pour vérifier la distance, la marque utilise des télémètres laser longue portée, couplés à des outils cadastraux, pour mesurer les distances réelles de vis-à-vis avec le voisinage. Réel positionnement, l’analyse de ces distances est également un élément central du site internet sansvisavis.com. Le moteur de recherche a été imaginé pour permettre aux clients de faire varier la distance du vis-à-vis souhaitée, de 40 mètres jusqu’à l’horizon, afin de classer les biens via cette unique condition.

Tout a été imaginé et développé pour satisfaire les plus exigeants qui veulent trouver un habitat leur permettant de vivre en toute intimité, sans nuisance visuelle, pour bénéficier d’une qualité de vie hors-norme dans un espace urbain dense au rythme de vie souvent effréné. Les experts de l’enseigne dénichent au quotidien des lieux de vie exclusifs avec vue dégagée, parfois panoramique, donnant sur un parc, un square, un jardin, la mer, un point d’eau, un monument à l’abri du voisinage.