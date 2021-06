Justeo, la plateforme qui gère vos litiges

Justeo, première plateforme de médiation en ligne, accompagne les locataires et propriétaires, dans la résolution de leurs litiges grâce à la médiation.

Un recours pour les locataires

Lors de la location d’un bien, certains locataires rencontrent des différends avec leur propriétaire, leurs voisins ou leur agence immobilière. Que ce soit lors de l’état des lieux, de la restitution de la garantie ou encore pour la réalisation de travaux, nombreux sont les sujets qui peuvent mener à un désaccord. Pourtant, beaucoup ignorent que la médiation est le recours le plus rapide pour résoudre leurs problématiques et éviter ainsi, que celles-ci s’enveniment. En quelques clics avec Justeo, les locataires peuvent lancer une procédure de médiation en ligne rapide, peu coûteuse, et ce, sans stress.

Un moyen d’éviter les impayés pour les propriétaires

Le montant d’un litige immobilier peut vite s’avérer important. Il est donc essentiel pour les propriétaires de réagir vite et de privilégier un accord amiable pour ne pas laisser la situation se dégrader ou le montant du préjudice augmenter. Un défaut de paiement de loyers, une divergence sur les charges locatives ou encore un conflit avec le syndic de copropriété sont autant de cas rencontrés par les propriétaires au quotidien. La plateforme Justeo, permet de façon simple et rapide de régler avec la médiation ces complications avant que cela n’aille trop loin.

Une issue pour les voisins en crise

Selon une étude, les demandes d’information juridique en matière de conflits de voisinage ont bondi de 31 % entre 2019 et 2020. En effet, les conflits entre voisins peuvent se transformer en véritables cauchemars : nuisance sonore, litiges liés aux travaux du voisin, servitude non respectée, bornage, empiètement terrain ou nuisance olfactive, nombreuses sont les raisons qui peuvent pousser des voisins à entrer en guerre. Bien qu’une réglementation existe à ce sujet, celle-ci semble être soumise à la subjectivité de chacun. Afin de ne pas laisser dégénérer la situation, les personnes victimes de conflits de voisinage ont aujourd’hui l’opportunité de faire appel à Justeo pour tenter de trouver une solution rapidement et à un tarif abordable.

Un gain de temps pour les professionnels de l’immobilier

Les professionnels ont beaucoup de dossiers à gérer et proportionnellement un certain nombre de litiges aussi. Cependant, ils peuvent déléguer la résolution des conflits à un tiers de confiance et ainsi, rester productifs sur leurs tâches principales. Une dissension avec un artisan ? Un désaccord avec un locataire ou un propriétaire ? Justeo intervient en tant qu’expert de la résolution amiable pour trouver une solution aux différends rencontrés par les professionnels de l’immobilier.

Combien ça coûte ?

La solution express pour les particuliers qui veulent maximiser leurs chances de trouver une solution à l’amiable : à partir de 99 € TTC,

La médiation en ligne pour les plus experts (professionnels ou particuliers) qui souhaitent maîtriser le coût de la prestation en fonction de l’ouverture ou non de la médiation : à partir de 90 € TTC / partie,

La médiation classique pour ceux qui souhaitent un rendez-vous physique avec un médiateur. Tarif en fonction du professionnel et à partir de 240 € TTC/heure.