Odealim s’offre le courtier en crédit Artemis Courtage

Le spécialiste du courtage en assurances immobilières Odealim acquiert Artémis courtage. Objectif ? Bâtir ensemble le leader français du conseil en assurance et financement de projets immobilier.

Accompagner les professionnels et particuliers sur l’ensemble de la chaîne immobilière

L’intégration du groupe Artémis courtage au sein d’Odealim va permettre aux deux acteurs de bénéficier respectivement d’une offre aussi large que diversifiée et d’être ainsi à même d’accompagner professionnels et particuliers sur l’ensemble de la chaîne immobilière, depuis la recherche d’un financement à celle d’assurances spécifiques (assurance emprunteur, garantie de loyers impayés, multirisque immeuble…).

Renforcement du maillage territorial d’Odealim

Grâce au réseau de 90 agences d’Artémis courtage implantées à travers la France, Odealim renforce significativement son maillage territorial et s’offre de nouvelles perspectives là où le groupe ne pouvait jusqu’ici agir qu’à travers le canal digital. Par ailleurs, en ajoutant à ses expertises historiques celles d’Artémis courtage, le groupe Odealim couvre plus largement la verticale immobilière. Il conforte ainsi la singularité de son positionnement et par conséquent sa stature d’acteur de référence du marché immobilier.

Enrichissement de la gamme des services d’Artémis courtage

De son côté, Artémis courtage profite de cette symbiose pour enrichir également sa gamme de services et saisit avec ce rapprochement l’opportunité de bénéficier de moyens supplémentaires pour poursuivre son propre développement, notamment en ce qui concerne l’accroissement de son rayonnement sur le territoire français.

Chacun continuera d’opérer sous ses marques

En forte expansion depuis sa création en 2009, Artémis courtage continuera d’opérer sous ses marques et poursuivra le déploiement engagé depuis plusieurs années d’une stratégie portée par une croissance organique et externe ; et ce dans le souci permanent de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients en matière de financement et de protection contre les risques inhérents aux investissements immobiliers.

Pour Odealim – adossé à ses actionnaires, le fonds d’investissement TA Associates depuis 2018, et tout récemment la société Raise Investissement déjà présente aux côtés d’Artémis depuis 2018 – ce mariage s’inscrit dans son importante dynamique de croissance externe et s’ajoute aux 17 autres opérations réalisées par le groupe depuis 2016, dont 9 depuis début 2020.

« Nous avons toujours déployé une politique de développement dynamique portée par de la croissance organique et externe en investissant dans des entreprises fidèles à notre esprit entrepreneurial et à notre culture d’une entreprise à taille humaine. C’est dans cette même logique qu’aujourd’hui nous nous unissons à Odealim : nous faisons le choix de nous rapprocher d’un groupe industriel au caractère entrepreneurial, fort d’une vision long terme, leader sur son marché. Cette alliance nous donne une nouvelle envergure et va permettre au groupe Artémis d’engager une nouvelle phase de croissance. Ensemble, nous continuerons à innover au service de nos clients respectifs », déclare Ludovic Huzieux, co- fondateur d’Artémis courtage.

« Grâce à cette union nous ancrons un peu plus encore notre présence sur le marché du risque immobilier et poursuivons notre dynamique de diversification de nos activités. Cumulé à nos investissements dans le digital, le réseau de proximité d’Artémis courtage doit nous permettre de couvrir très largement la verticaleimmobilière et de répondre aux clients via tous les canaux de distribution. Une vision et des objectifs partagés qui favoriseront notre positionnement d’acteur global spécialisé de référence », conclut Xavier Saubestre, président d’Odealim.