Location étudiante : Le loyer d’un studio a baissé de 5% entre le 2nd semestre 2020 et 2021

La rentrée étudiante se prépare … Alors, est-il difficile de trouver un logement ? Les prix ont-ils augmenté ? Le point avec Thomas Reynaud, le cofondateur de Garantme.

Alors que la rentrée universitaire va débuter, cette période est souvent synonyme de recherche de logement. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : les locations étudiantes sont en augmentation de 15% par rapport à août 2020, signant la forte reprise du marché. Mais allons-nous, pour autant, vers un retour à la normale ? Quels sont les grands changements par rapport à l’an dernier ? Quels impacts de la crise du Covid-19 sur le marché de la location ? Thomas Reynaud, le cofondateur de Garantme propose son analyse.

Le prix des loyers en baisse

« Nous constatons que les loyers observés sur l’année qui vient de s’écouler ont baissé de 3% en moyenne, avec une baisse plus importante en Ile-de-France. Il en va de même pour les studios, le loyer moyen a baissé de 5% en moyenne. Reste à savoir si cette baisse va durablement s’installer sur le troisième trimestre. ».

Une reprise du marché locatif et du recours aux outils de cautionnement

« Si la capitale attire de moins en moins d’étudiants (constat fait depuis près de 6 mois), la reprise de la location est forte depuis la fin de l’été, avec +15% par rapport à la même période l’an dernier. Elle s’accompagne d’une hausse des recours aux outils de cautionnement, de l’ordre de 25%, par les agences immobilières ».

Des grandes métropoles de plus en plus attractives

« Cette reprise concerne davantage les grandes villes et villes moyennes françaises vs Paris. Les villes qui bénéficient d’une forte attractivité sont Lille, Bordeaux et Nantes. A noter également que pour la première fois depuis 5 ans, les résidences étudiantes à Marseille se sont remplies dès le mois de juillet vs septembre habituellement, rendant ainsi l’accès au logement également difficile hors de Paris. »

En bref …

Reprise du marché de la location étudiante : + 15% par rapport à septembre 2020

Lille, Bordeaux, Nantes, Marseille : une forte attractivité pour la rentrée 2021

Baisse du loyer moyen pour un studio au 2nd semestre : – 5% en moyenne entre 2020 et 2021 en France