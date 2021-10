Valorissimo et Immolead s’associent pour éviter les doubles-ventes dans l’immobilier neuf

Valorissimo, place de marché digitale, collabore avec Immolead, outil CRM de la promotion immobilière. L’objectif ? Agréger l’offre de marché de manière instantanée, évitant ainsi les doubles-ventes. Explications …

Leader de la commercialisation intermédiée de logements neufs en France, Valorissimo est une place de marché B2B mettant en relation promoteurs et prescripteurs. Son réseau unique de partenaires, constitué de l’ensemble des acteurs de la distribution intermédiée en France, fait d’elle un acteur incontournable du secteur de la proptech.

Lancé en 2013, Immolead est le CRM immobilier le plus complet du marché de la promotion immobilière. L’outil propose un panel de modules fonctionnels qui permet de digitaliser l’ensemble du parcours d’achat, de la captation de leads jusqu’à la remise des clés, en protégeant les données.

Le partenariat technologique de deux acteurs de la promotion immobilière

Valorissimo et Immolead mutualisent leurs forces, autour de la gestion des flux, pour accélérer les ventes de biens immobiliers neufs. Valorissimo peut désormais avoir accès à l’offre de promoteurs partenaires d’Immolead, avec leurs accords.

Une synergie pour éviter les doubles-ventes

Via leur partenariat, il est maintenant possible de déclarer un prospect et de poser une option de façon instantanée. Il n’existait à ce jour aucune solution qui digitalise l’agrégation de l’offre, la déclaration de prospects et la pose d’option en temps réel.

« Il était essentiel de pouvoir proposer à nos partenaires CGP ainsi qu’aux promoteurs de sécuriser la commercialisation des biens. L’instantanéité sur la déclaration de prospect et la pose d’option fiabilise l’information que nous fournissons à nos partenaires », précise Emma Leca, Directrice Générale de Valorissimo.

« Sur le marché de la promotion et de la commercialisation de logements neufs, l’année 2020 a été un accélérateur de la dématérialisation du parcours d’achat, initiée quelques années auparavant. Le tournant 2020 a parallèlement encouragé l’intermédiation des ventes, multipliant la visibilité de l’offre des promoteurs et les opportunités de ventes. Dans le cadre d’une réglementation exigeante et d’une attente d’instantanéité de la part des acquéreurs, disposer de flux directs, pour récupérer et transmettre des informations en temps réel et de façon sécurisée, est un avantage pour tous : acquéreurs, prescripteurs CGP, promoteurs. Le partenariat entre Immolead et Valorissimo répond ainsi à la fois à des enjeux sociétaux et technologiques », conclut Théophane Sanson, Directeur Immolead.