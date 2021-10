Bruno Rouleau (APIC/ In&Fi Crédits) : C’est quoi un prêt relais? #7

Mon podcast immo reçoit Bruno Rouleau, porte-parole du courtier IN&FI Crédits.

Dans cette série exclusive retrouvez les réponses à des questions pratiques sur l’immobilier. La question de ce 7e épisode est la suivante : C’est quoi un prêt relais ? Notre expert Bruno Rouleau, porte-parole du courtier IN&FI Crédits, détaille tout ce qu’il faut savoir au micro de Fred Haffner pour Mon Podcast Immo.

Mon podcast immo: C’est quoi exactement un prêt relais ?

Bruno Rouleau : D’une part il faut être déjà propriétaire d’un premier bien car le prêt relais ne pourra s’appuyer que sur une vente en cours ou à venir d’un bien immobilier. D’autre part, la notion de temps est le déclencheur du recours au prêt relais. Je peux potentiellement acheter ce nouveau logement, mais mon argent est investi dans un autre logement que je n’ai pas encore vendu. Un prêt relais c’est cela. La banque va avancer l’argent de la vente du 1er bien pour permettre l’achat du 2ème bien. Il fait le relais de la vente.

Mon podcast immo : Mais concrètement, comment ça se passe ?

Bruno Rouleau : Concrètement, vous allez vous porter candidat à l’achat du nouveau bien, et mettre votre logement actuel en vente. Le courtier ou le banquier va regarder la valeur du bien que vous mettez en vente, regarder s’il reste un crédit et déterminer la valeur nette de la vente future qui vous reviendra.

Certaines banques vont vous proposer de racheter l’encours de crédit existant sur le premier bien afin de vous laisser plus de liberté sur la négociation du prix de vente de votre logement actuel. D’autres vont distinguer la partie qui revient à la période courte du temps de la vente du logement actuel et faire une autre ligne de prêt correspondant au différentiel entre le reste net futur de la vente et le prix du nouvel achat.

Mon podcast immo : D’ailleurs dans l’esprit de beaucoup le prêt relais coûte cher. C’est vrai ?

Bruno Rouleau : Le taux d’intérêt d’un prêt relais est aux conditions du marché. Et comme les taux sont très bas, le taux proposé sera très bas. Actuellement il est de 2,88% en termes de TAEG, ce qui donne un taux nominal situé entre 1,50 et 2%.

Par contre, ce qui est certain c’est que comme il n’y a pas d’amortissement de capital, c’est une charge constante pendant toute la durée du prêt. C’est là où il faut être prudent. Car ce type de prêt n’est pas fait pour durer. Sa durée est légalement limitée à 2 ans. Il faut donc sécuriser la vente de l’actuel logement pour ne pas partir sur trop d’inconnus.

S’agissant du prix de vente, il est conseillé de faire appel à un professionnel de la transaction immobilière, pour éviter des désillusions et de la perte de temps dans des négociations de prix de dernier instant. Le but du prêt relais c’est qu’il ne soit utilisé que peu de temps et dans les conditions prévues à sa mise en place.