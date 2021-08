Bruno Rouleau (In&FI Crédit) : C’est quoi l’avantage d’un courtier en crédit ? #1

Notre expert Bruno Rouleau, Porte parole chez In&FI Crédit répond à Fred Haffner.

Dans cette nouvelle série exclusive Mon Podcast Immo, retrouvez les réponses à des questions pratiques sur l’immobilier. 1er épisode : C’est quoi l’avantage d’un courtier en crédit ?

Mon Podcast Immo : C’est quoi un courtier en crédit ?

Bruno Rouleau : Un courtier en crédit est un intermédiaire professionnel qui fait l’interface entre quelqu’un qui cherche un prêt et une banque qui cherche de nouveaux clients, ou qui veut protéger son portefeuille de clients existants. Notre vraie appellation c’est Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement. Pour vos auditeurs ça signifie que dans les propositions qui leur seront faites, on tiendra compte aussi de l’intérêt du choix de telle ou telle banque en fonction de leur situation, et pas seulement des conditions du crédit uniquement.

Mon Podcast Immo : Pourquoi faire appel à un courtier plutôt que d’aller directement voir un banquier ?

Bruno Rouleau : Nous sommes partenaires des banques, mais nous sommes aussi en concurrence. Les avantages du courtier sont liés à son statut et à son indépendance.

Recourir à un courtier, c’est avant tout limiter ses échanges aux sujets touchant à son projet. Même si, comme je l’ai dit, on va prendre en considération l’avenir, la stratégie du client, et ses besoins en termes de services bancaires, l’essentiel de la relation va porter sur le projet.

Ensuite, le courtier ne facturera sa prestation, et vous ne devrez donc le payer, que s’il vous trouve une solution qui vous satisfait, et que cette solution est mise en place par son intermédiaire. Aucune somme d’argent ne peut être réclamée préalablement. C’est sécurisant et rassurant.

De plus, les courtiers sont soit salariés mais payés avec une part variable, soit des entrepreneurs à leur compte. Ces statuts les conduisent à se mobiliser énormément pour faire aboutir les projets des clients, puisque sans succès, ils ne seront pas rémunérés. C’est un moteur fort d’engagement. Et c’est ce qui explique aussi leur disponibilité dans les horaires et jours de contacts, leur implication et leur accompagnement.

Enfin, c’est une profession réglementée. Le client est garanti par une assurance que le courtier doit souscrire. Le courtier est assujetti à des conditions d’accès et d’exercice de sa profession, et notamment avec une obligation de formation annuelle. Tout cela apporte des gages de professionnalisme et de compétence pour les clients.

Mon Podcast Immo : Combien ça coûte de recourir à un courtier ?

Bruno Rouleau : Il existe plusieurs modèles de courtage, et chaque courtier aura sa politique de facturation, car il faut savoir que les banques commissionnent aussi, sous certaines conditions, les courtiers. Néanmoins ces commissions ont nettement baissé ces 2-3 dernières années. C’est la raison pour laquelle la quasi-totalité des courtiers dits « gratuits » ont abandonné ce modèle. Par contre, entre un courtier en ligne ou sur Internet, et un courtier qui va accompagner son client dans les rendez-vous bancaires ou chez le notaire, il n’y a pas forcément le même degré d’accompagnement. Cela ne remet pas en cause la qualité des prestations des uns et des autres, mais ce n’est pas la même relation que l’on noue.

Le coût varie entre 1 et 2% du montant du prêt obtenu par le biais du courtier, avec souvent des plafonds. Si les frais sont financés dans le crédit bancaire, ils apparaitront dans l’offre de prêt. Dans tous les cas, le courtier est obligé de vous faire signer un mandat de recherche de financement dans lequel la loi l’oblige à mentionner les frais qu’il devra acquitter. Et rappelons que ça ne coûte que si on valide la solution trouvée par le courtier.

