Bruno Rouleau (APIC/ In&Fi Crédits) : C’est quoi les indemnités de remboursement anticipés ? #8

Mon podcast immo reçoit Bruno Rouleau, porte-parole du courtier IN&FI Crédits.

Dans cette série exclusive Mon Podcast Immo, retrouvez les réponses à des questions pratiques sur le crédit immobilier. 8e épisode : C’est quoi les indemnités de remboursement anticipé ? Notre expert Bruno Rouleau, porte-parole du courtier IN&FI Crédits, répond à Fred Haffner.

Mon Podcast Immo : Quelle est la différence entre rachat de crédit et renégociation ? Quelle est la bonne solution ?



Bruno Rouleau : La renégociation d’un crédit consiste à réviser les conditions initiales accordées dans votre contrat de prêt immobilier. Cela peut être la nature des garanties, le montant ou plus généralement, et surtout ces dernières années le taux d’intérêt, puisque ceux-ci ont fortement décru. Comme il s’agit de modifier un contrat en cours, cela signifie que vous allez discuter avec la banque qui a émis le prêt initialement. Ça se traduit dans la plupart des cas par l’édition d’un avenant au contrat.

A contrario, le rachat de crédit est la reprise du crédit initialement octroyé par une banque par une autre banque. Vous en profiterez peut-être pour là aussi modifier des éléments du prêt, mais cela fera l’objet d’un nouveau contrat de prêt émis par une autre banque.

Mon Podcast Immo : Est-ce forcément sur la base du prêt initial que tout ceci se fait ?

Bruno Rouleau : Non, pas forcément. Vous pouvez en profiter pour modifier plein d’éléments par rapport au contrat initial. Peut-être que votre situation professionnelle s’est améliorée et que vous souhaitez en profiter pour raccourcir la durée d’amortissement. Peut-être avez-vous bénéficié d’une donation et vous souhaitez minorer le montant du prêt. Si cela se passe dans le cadre de votre contrat initial, cela peut passer par un remboursement anticipé partiel prévu au contrat ou faire de cette situation l’occasion d’une refonte totale du contrat.

Par ailleurs, il peut y avoir peut-être aussi l’opportunité de reprendre d’autres encours de crédit, comme des prêts à la consommation souscrits entre temps pour des travaux ou une voiture. Selon le montant et la stratégie de la banque, il faudra alors sans doute passer par la case « regroupement de crédits ». ce mécanisme, encore différent des autres évoqués, consiste à regrouper tous vos crédits en une seule ligne et d’étaler tout votre endettement sur une durée plus longue pour alléger le poids de vos remboursements. Votre banque ne fera peut-être pas cela et il vous faudra alors passer par un organisme spécialisé, souvent filiale d’une grande banque.

Mon Podcast Immo : Est-ce toujours intéressant de renégocier son prêt si les taux baissent ?



Bruno Rouleau : : Ça se calcule. Déjà il faut que votre banque accepte de le faire, car cette baisse va rendre le contrat moins rentable pour elle. Elle va sans doute essayer de compenser cette perte de rentabilité par d’autres contreparties commerciales qui compenseront le manque à gagner : contrat d’assurance supplémentaire, ouverture d’un contrat d’épargne, rapatriement de contrats détenus à l’extérieur… Si la renégociation s’effectue sans trop de modifications sur le contrat, un simple avenant, facturé bien évidemment, suffira. S’il y a beaucoup de modifications ou si vous procédez à un rachat par une autre banque, il faudra tenir compte du différentiel de coût et pas seulement de taux.

Car n’oubliez pas de penser qu’il va falloir acquitter des indemnités de remboursement anticipé, une levée des

garanties, une reprise de nouvelles garanties par la nouvelle banque, des frais de dossier…. Ce qui devait être une superbe affaire peut s’avérer être une opération coûteuse avec surtout une avance de fonds à faire de suite.

On a pour habitude de dire qu’il faut que vous soyez dans le premier tiers de la durée de remboursement du prêt et avec un différentiel d’environ 1% sur le taux. Mais ce n’est qu’un repère car avec le niveau de taux d’intérêts actuel, ce sont les accessoires (assurances, frais de dossier, garanties…) qui vont faire tout l’intérêt, ou pas, de l’opération.