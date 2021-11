Déco : Le Feng Shui, l’astuce pour se sentir bien chez soi !

Aude Charreau reconnecte les gens à leur habitat grâce au Feng Shui et à la décoration bien-être. Suivez le guide.

Les appareils électriques, le wifi, les matières synthétiques, les produits avec solvant…, tout cela peut créer des pathologies et des inconforts au quotidien. C’est pour pallier cet inconfort qu’Aude Charreau a créé Aude à la Déco et choisi d’aider les gens à faire de leur habitat un espace de bien-être, un véritable compagnon de vie pour se ressourcer, améliorer sa santé, favoriser la réussite, faciliter les relations… Pour ce faire, l’entrepreneuse a deux outils : le Feng Shui et la décoration bien-être.

Qu’est-ce que le Feng Shui ?

Le Feng Shui est un ensemble de méthodes et de techniques qui permettent d’agencer un lieu de façon à harmoniser les flux d’énergie. Il existe depuis des milliers d’années. Autour de nous et en nous circule le Chi, la même énergie vitale. Aussi, au même titre que l’acupuncture, qui vient stimuler le Chi de l’Homme à travers les méridiens, le Feng Shui libère le Chi de l’Habitat grâce à des aménagements précis et à l’usage de matières et de couleurs adaptées.

Plusieurs écoles

De nombreuses écoles de Feng Shui existent. Dans son travail, Aude Charreau s’appuie essentiellement sur trois d’entre elles :

L’école de la forme chinoise, aussi appelée Feng Shui du paysage : il s’agit d’analyser l’environnement extérieur d’un habitat, d’un local, et de déterminer si son implantation est propice ou non.

L’école de la boussole : l’expert Feng Shui détermine avec précision l’orientation cardinale de l’habitat. Il organise l’habitat en secteurs : Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, etc. Chaque secteur possédant ses propres caractéristiques, l’analyse Feng Shui permet de les « nourrir » de la façon la plus appropriée.

L’école des étoiles volantes : elle étudie comment le temps et l’espace impactent notre vie. Ces étoiles sont représentées par des chiffres de 1 à 9. L’expert Feng Shui détermine le diagramme énergétique du lieu, analyse les combinaisons de chiffres et en déduit les aménagements nécessaires.

Pourquoi faire appel à un expert Feng Shui ?

Pour trouver un travail, obtenir une promotion…

Pour régler des problèmes relationnels (famille, couple, amis) ou stimuler sa vie sociale ou amoureuse…

Pour accroitre sa motivation, son niveau d’énergie, sa joie de vivre, sa créativité…

Pour prévenir les accidents, les difficultés juridiques, les conflits…

Pour favoriser la réalisation des projets : achat d’une maison, voyage, création d’un business…

Pour les professionnels : augmenter les ventes, fidéliser les clients, réduire l’absentéisme…

La décoration bien-être va au-delà d’une recherche d’esthétisme

Avec Aude Charreau, tout commence par un entretien dans lequel elle collecte les envies, les besoins, mais aussi la personnalité, la vie de famille, les habitudes de consommation, les loisirs de son client. En fonction de leurs échanges, elle aide à définir un « profil couleur », ce qui servira de base aux choix décoratifs et à l’élaboration de la planche ambiance. Sa prestation de décoration d’intérieur est notamment basée sur la fluidité des espaces, les matières naturelles et la psychologie des couleurs. En plus de cette fameuse planche qui illustre le concept décoratif, Aude peut réaliser des vues 3D des espaces à décorer. Elles aident le client à mieux se projeter.

« La décoration est d’ailleurs bien plus qu’une recherche d’esthétisme. C’est intégrer l’esthétisme, le confort, l’écologie, tout en respectant la mémoire des lieux et les valeurs de ses habitants », explique-t-elle.