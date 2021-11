Immobilier : Le pouvoir d’achat à son plus haut niveau de l’histoire de la 5e République !

Depuis 5 ans le pouvoir d’achat immobilier des Français s’est stabilisé à son niveau le plus élevé de l’histoire de la 5e République, seulement atteint précédemment en 1999 pour une courte durée d’un an. Cette situation s’explique par un environnement des taux d’emprunt immobilier à des niveaux historiquement bas depuis quelques années. Ce qui a suffi pour neutraliser la hausse de prix (+14,5%) plus importante que celle de revenus (+11,2%) pendant la période.

Avez-vous gagné ou perdu des m² depuis le début de la 5e République ? Meilleurs Agents s’est penché sur la question …

Alors que les élections présidentielles approchent à grands pas, avec un premier tour dans moins de 6 mois, Meilleurs Agents s’est penché sur l’évolution du pouvoir d’achat immobilier des Français sous la 5e République.

En 2021 les Français peuvent acheter plus grand qu’il y a 50 ans !

Contrairement à l’idée reçue et malgré la hausse des prix de l’immobilier : avant ce n’était pas mieux ! En effet, et c’est inédit sous la 5e République, le pouvoir d’achat immobilier des Français se maintient (depuis 2017) à des niveaux supérieurs à 60 m² pour un revenu disponible médian des ménages équivalent à 2 525 € aujourd’hui.

“Depuis 5 ans le pouvoir d’achat immobilier des Français s’est stabilisé à son niveau le plus élevé de l’histoire de la 5e République, seulement atteint précédemment en 1999 pour une courte durée d’un an. Cette situation s’explique par un environnement des taux d’emprunt immobilier à des niveaux historiquement bas depuis quelques années. Ce qui a suffi pour neutraliser la hausse de prix (+14,5%) plus importante que celle de revenus (+11,2%) pendant la période », précise Barbara Castillo Rico, Responsable des études économiques chez Meilleurs Agents.

La crise des subprimes marque une baisse record du nombre de transactions immobilières

En 2008, l’Europe est touchée par la crise financière initiée aux États-Unis résultant du financement immobilier généralisé aux ménages les moins solvables : il s’agit de la crise des subprimes. Celle-ci va freiner la forte augmentation de l’indice des prix de l’immobilier en France, qui perd -7,2% en 1 an avec un volume de transactions annuel particulièrement bas qui frôle les 500 000 transactions en 2009 (en comparaison, plus d’1,2 millions atteints en 2021.)

Les années 90 : l’euphorie immobilière, les Français gagnent 23 m² !

Les années 90 sont marquées par une nouvelle donne : les revenus augmentent plus fortement que les prix, qui restent stables (16% vs 1%), et les taux d’emprunt continuent de diminuer (9,3% en 1993 jusqu’à 5,2% en 1999). Les ménages vont gagner pas moins de 23 m², et atteindre 64 m² de pouvoir d’achat immobilier. Une situation qui ne va cependant pas durer face à la flambée de l’immobilier dans les années 2000.

Vive les années 80… Mais pas pour l’immobilier !

1982 enregistre un sombre record pour le pouvoir d’achat des ménages français puisque cette année-là, il atteint son plus bas niveau de la 5e République (seulement 24 m² !), alors que le taux d’intérêt nominal battait son plus haut record historique à 18% (en conséquence des 2 chocs pétroliers et de la forte inflation qui en a découlé). En parallèle, pendant la 2ème partie des années 80, les prix vont augmenter de 60% en 8 ans.

A retenir :