Stéphane Plaza & Miliboo : Les Essentiels de la maison saison 4

On veut apporter à nos clients un regard un peu différent, un regard sur l’habitat, la chaleur, la façon dont on peut se sentir chez soi qui va, je pense, au-delà de ce que l’on peut faire simplement en focalisant sur le produit.

Miliboo & Stéphane Plaza lancent la 4ème capsule de leur gamme de mobilier, Les Essentiels.

Des meubles confortables et pratiques être bien chez soi

Refuge au sens propre depuis la crise sanitaire, la maison est plus que jamais un cocon sweet où l’on veut se sentir bien. Un espace qui doit transmettre les bonnes énergies de la nature perdue pendant ces longs moins de pandémie. Il doit également nous rassurer en s’inspirant, telle une madeleine de Proust, de références design connues, que le duo se permet tout de même de revisiter. Pour leur nouvelle capsule de mobilier, Stéphane Plaza & Miliboo mettent en scène deux grandes tendances design.

Tendance design Organic

« Pour cette nouvelle capsule des Essentiels 4, nous nous sommes inspirés du style Organic qui allie des matières naturelles, telles que le bois massif, à des formes empreintes de générosité aux contours arrondis. Ce doux mélange crée des ambiances enveloppantes qui aspirent au calme et à la sérénité. » explique Stéphane Plaza, expert de l’immobilier et de l’habitat.

La collection « Organic » permet de s’aménager un intérieur naturel, harmonieux et tout en courbes qui rompt avec notre environnement quotidien. Au programme, des bois bruts comme l’acacia ou le manguier, des couleurs naturelles comme le beige, l’écru, le sable et des matières douces tels que les tissus effet laine bouclée ou texture velours…

Tendance rétro chic

« Le style Rétro se pare de matières encore plus précieuses telles que la laque brillante et colorée ou encore le métal or brossé. Une alliance d’éclat et de couleurs pour une allure chic qui révèlent notre personnalité haute en couleur. Et bien entendu, sans renier sur le bien-être grâce à des formes généreuses et des matériaux nobles», ajoute Stéphane Plaza.

Sous la direction de la team créative Miliboo & Stéphane Plaza , le style Rétro Chic jour la carte du chic et du glamour. Au programme, des matériaux précieux comme la laque et le métal doré qui donnent aux pièces de mobilier un côté sculptural et des bois brut tel l’acacia et aussi des couleurs vives pour apporter le pep’s notamment sur le canapé HARRISON couleur cumin (voir ci-dessous).

« La matière est très naturelle puisqu’elle ressemble un peu à du velours et ce détail chic c’est le passepoil qui termine un peu le tout de ce canapé ». « On part sur une couleur qui réveille un peu les intérieurs et qui est restée chic et qui peut s’habiller avec n’importe quel coussin, avec des papiers peints modernes ou avec un tapis ça réchauffe une pièce sans problème » détaille Stéphane Plaza en référence au canapé HARRISON.

Des pièces qui s’adaptent à tous les intérieurs

La capsule 4 des Essentiels de la maison conserve des pièces de formes généreuses et enveloppantes associées à des matières douces et des assises rebondies pour un confort maximal. Elle comprend toujours des meubles évolutifs aux capacités de rangement optimales pour optimiser l’espace et gagner de la place. Cette année, elle s’enrichit d’une gamme de luminaires, véritables bijoux au design audacieux.

Assises et canapés Made in France

Rapidement, les équipes Miliboo & Stéphane Plaza avaient souhaité, pour des raison environnementales et sociétales, opter pour le made in France.

Ils confirment aujourd’hui encore cet engagement en continuant de proposer des assises et canapés 100% frenchy, créés à Annecy et fabriqués en plein coeur de la Bourgogne qui répondent aux critères de qualité que s’est fixé la marque. Ce savoir-faire français se retrouve à travers le canapé HARRISON l’une des pièces maîtresse de cette capsule.

« Miliboo a toujours pris en considération les besoins des consommateurs. Aujourd’hui nous tenons compte également des valeurs que ces derniers portent et qu’ils ont intégrées dans leurs processus de consommation telle que la qualité des produits ou leur provenance … », déclare Guillaume Lachenal, fondateur de Miliboo.

Ambiance Rétro Chic

Canapé HARRISON, 1079,99€ (L178 x L92 x H84 cm). On aime la couleur chaleureuse du cumin et la douceur du velours.

Meuble TV HOORN, 579,99€ (L160 x P40 x H50 cm). On adore cette pièce authentique qui mélange bois massif d’épicéa et métal noir qui lui donne toute son élégance.

Table basse SPLEEN, 199,99€ (diam 55 x H35 cm). On aime le design épuré de cette table aux couleurs bleu canard et or qui allie praticité et élégance.

Ambiance organic Shapes

Canapé COBAIN, 1199,99€ (L221 x L98 x H65 cm). On adore l’assise généreuse et l’élégance rare de cette pièce nacrée.

Fauteuil KORO, 459,99€ (L90 x L89 x H96 cm). On adore l’assise confortable et l’ambiance enveloppante de ce fauteuil parfait pour lire un livre.

Meuble TV BOHEMIAN, 579,99€ (L130 x H50 x P40 cm). Un bois au style inimitable fabriqué à la main. On aime le caractère unique de ce beau meuble qui réchauffe votre intérieur.

Créée en 2005, Miliboo est LA marque française de mobilier design en ligne. Elle a également ouvert trois concept stores, dont deux à Paris et un à Lyon, des espaces conçus comme de véritables lieux de vie, où « l’expérience client » prend tout son sens.