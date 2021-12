Bruno Rouleau (APIC/ In&Fi Crédits) : C’est quoi le regroupement de crédits ? #14

Mon Podcast Immo reçoit Bruno Rouleau, porte-parole du courtier IN&FI Crédits.

Dans cette série exclusive Mon Podcast Immo, retrouvez les réponses à des questions pratiques sur l’immobilier. 14e épisode : C’est quoi le regroupement de crédits ? Notre expert Bruno Rouleau, porte-parole du courtier IN&FI Crédits, répond à Fred Haffner.

Mon Podcast Immo : C’est quoi le regroupement de crédits ?

Bruno Rouleau : Effectivement, j’avais expliqué qu’il fallait faire attention à l’usage des bons termes pour ne pas être embêté dans les avantages et les précautions à prendre dans chacune des situations.

Le regroupement de crédits, quelquefois appelé aussi restructuration, est le fait de racheter des encours de prêts, de toutes natures, pour les compiler en une seule ligne de crédit. Cette opération permet de reprendre la main sur son endettement, lorsqu’on a été confronté à des accidents de la vie (divorce, maladie, prise en charge d’une enfant ou d’un parent pour des raisons diverses, changement de vie professionnelle…), et que son niveau de revenus n’est plus cohérent avec son niveau de charges financières.

A noter que j’ai pris la précaution de préciser qu’il s’agissait avant tout du niveau de revenus. Cela permet de mieux comprendre l’intérêt du recours à ce type de prêt. Il peut y avoir aussi le motif de la hausse des charges mais le banquier ou le courtier fera alors une analyse légèrement différente dans son approche des solutions.

Mon Podcast Immo : Ça signifie quoi dans les faits comme différence ?

Bruno Rouleau : Dans le cas où vos revenus baissent, l’emprunteur n’est pas forcément responsable de cette situation. S’il s’agit par contre d’une hausse des charges, c’est qu’il aura contracté de nouvelles dettes. Il a donc vraisemblablement provoqué cette situation d’endettement.

Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas non plus de solution en matière de regroupement de crédits, mais l’analyse du risque va alors porter sur le comportement consumériste de la personne. Car restructurer la dette devra repositionner l’emprunteur dans une situation assainie ou lui permettant une meilleure maitrise de ses charges. Si la situation est provoquée par des comportements de consommateur compulsif ou de joueur, le professionnel va aussi accompagner la personne dans son « rétablissement financier ».

A noter là aussi que les regroupements de crédits ne concernent pas forcément des situations d’endettement préoccupantes. On parle ainsi dans notre jargon de RAC (pour rachat de crédits) de confort ou de projet. Par exemple, j’ai réalisé des investissements locatifs immobiliers. J’ai une nouvelle opportunité mais je manque de liquidités pour effectuer un apport sur cette opération. Je peux faire regrouper mes crédits et demander une trésorerie pour entamer mon nouveau projet. De même, je suis locataire. Je rencontre quelqu’un et on décide d’acheter en commun mais on a chacun 1 ou 2 crédits à la consommation. On peut ainsi regrouper nos crédits sur une durée un peu plus longue afin de préserver une capacité d’endettement pour envisager notre projet immobilier commun.

Mon Podcast Immo : Je comprends mieux la nuance. Par contre, est ce que je peux faire reprendre toute forme de dettes ou de crédits ?

Bruno Rouleau : Oui ou presque toute forme. Selon les établissements et selon l’importance de chaque dette, bien évidemment. Dans ces situations, ce que le banquier spécialisé veut c’est comprendre comment et pourquoi on en est arrivé à cela. Si le remède est d’apurer des autres dettes pour repartir sur une base financière unique et mieux maitrisable, il y a de fortes chances qu’il accepte. Bien sûr que plus le risque est garanti, plus ce sera facile. Mais vous pouvez effectivement faire reprendre une dette familiale, un découvert en banque, un encours de crédit voiture en LOA, voire parfois des dettes fiscales dès lors qu’elles sont exceptionnelles et justifiées. Une fois encore tout est affaire de particularité et de détails.