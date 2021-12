Fêtes de fin d’année et crise sanitaire : Où s’informer pour voyager à l’étranger ?

Vous prévoyez de vous rendre à l’étranger pour les fêtes de fin d’année ? Les modalités prévues pour voyager varient en fonction de la situation sanitaire des pays tiers et de la vaccination des voyageurs. Le point avec la Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre).

Voyager pendant les fêtes et en période de Covid : un vrai casse-tête ! La liste des pays classés en zones verte et rouge évolue régulièrement en fonction de la situation sanitaire. Et certains pays peuvent mettre en place des mesures temporaires.

Quelles sont les principales sources d’information ?

Nouvelles règles pour les déplacements entre le Royaume-Uni et la France

Face à la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron au Royaume-Uni, le Gouvernement réinstaure des motifs impérieux pour les voyages depuis et vers le Royaume-Uni et renforce l’exigence de tests au départ et à l’arrivée.

Depuis le 17 décembre 2021, les règles suivantes s’appliquent pour les déplacements entre le Royaume-Uni et la France :

obligation de disposer d’un motif impérieux pour se rendre ou venir du Royaume-Uni pour les personnes non vaccinées comme les personnes vaccinées. Ils ne permettront pas de se déplacer pour raisons touristiques ou professionnelles. Ces motifs impérieux ne s’appliquent toutefois pas aux ressortissants français ainsi qu’à leur conjoint et leurs enfants qui peuvent toujours venir en France ;

nécessité pour les personnes vaccinées de présenter au départ un test négatif (RT-PCR ou antigénique) de moins de 24h, ce qui équivaut à un alignement avec les règles valant d’ores et déjà pour les personnes non vaccinées ;

obligation pour tous les voyageurs en provenance du Royaume-Uni de s’enregistrer, préalablement à leur déplacement, sur une plateforme numérique permettant notamment de renseigner l’adresse de leur séjour en France. Cette plateforme permettra de générer des arrêtés préfectoraux fixant l’obligation d’isolement dans le lieu de leur choix à tous les voyageurs, non vaccinés comme vaccinés. Cette obligation d’isolement pourra être levée à compter de 48h, sous la réserve de pouvoir justifier d’un test (RT-PCR ou antigénique) négatif.

Omicron change la donne

Face à la 5e vague et à la circulation du nouveau variant Omicron, de nouvelles règles d’entrée sur le territoire français s’appliquent aux frontières depuis le 4 décembre 2021 : Covid-19 : les nouvelles règles de déplacements et de voyages sur le site du gouvernement.

Depuis le 4 décembre 2021, toute personne de 12 ans et plus entrant sur le territoire français doit présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h ou 48h en fonction du pays de provenance. Seule exception, les personnes présentant un schéma vaccinal complet n’ont pas à présenter de test, lorsqu’elles arrivent d’un État membre de l’Union européenne, d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse. Par ailleurs, pour faire face à la propagation du variant Omicron, la classification des pays, définie sur la base des indicateurs sanitaires a évolué, avec l’ajout d’une classification pays « rouges écarlates ».

À noter : Vous pouvez poser vos questions en appelant le numéro vert 0800 130 000.