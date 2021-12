Fêtes de fin d’année : Tout savoir sur les dernière consignes sanitaires

Passe vaccinal, dose de rappel, réunions de fin d’année… A l’issue du Conseil de défense sanitaire le 17 décembre, Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures sanitaires. Le point avec la direction de l’information légale et administrative.

Face à l’ampleur de la 5e vague de l’épidémie et à la circulation accrue du variant Omicron, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé, à l’issue du Conseil de défense sanitaire qui s’est tenu le 17 décembre 2021, de nouvelles mesures sanitaires destinées à freiner la propagation du virus et à éviter la saturation des services de soins critiques et de réanimation des hôpitaux. Recommandations pour les fêtes de fin d’année, passe vaccinal, délai réduit pour la dose de rappel … Le point (sachant que d’autres mesures devraient être mises en place début 2022).

Bientôt un passe vaccinal …

Le passe sanitaire devrait devenir un passe vaccinal. Un test négatif au Covid-19 ne serait plus valable dans le cadre du passe sanitaire « Activités ». Pour accéder aux lieux concernés par le passe sanitaire : restaurants, théâtres, cinémas, musées…, il sera nécessaire de présenter un passe vaccinal. Un projet de loi sera soumis au Parlement en janvier pour transformer le passe sanitaire en passe vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux passes.

Un test de dépistage pour chaque convive

Réunions festives de fin d’année : le gouvernement en appelle à la responsabilité des citoyens. Ces derniers sont invités à limiter le nombre de convives lors des réunions familiales et amicales de fin d’année. Il est conseillé à tous, vaccinés ou non, d’effectuer un test de dépistage (PCR, antigénique ou autotest) juste avant de retrouver ses proches. Il est également recommandé de respecter strictement les gestes barrières et d’aérer régulièrement les pièces (au minimum 10 mn toutes les heures).

Événements festifs du Nouvel an : les concerts, feux d’artifice et autres rassemblements festifs organisés par les communes devront être annulés. Les regroupements et la consommation d’alcool sur la voie publique seront interdits par les préfets le soir du 31 décembre.

Le délai pour la dose de rappel ramené à 4 mois

Vaccination : le délai entre la dernière injection et la dose de rappel va être réduit, dès le 3 janvier 2022, à 4 mois au lieu de 5 mois actuellement préconisé. Afin d’inciter les presque 6 millions de Français non-vaccinés, les démarches « d’aller vers » en direction des personnes qui seraient passées à côté de la vaccination par méconnaissance ou parce qu’elles sont éloignées du système de soins seront amplifiées.

Rémunération des heures supplémentaires effectuées par les soignants

La rémunération des heures supplémentaires réalisées par le personnel soignant à l’hôpital sera doublée à compter du 20 décembre 2021.