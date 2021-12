Jade Francine (WeMaintain) : La proptech à l’assaut de la maintenance d’immeubles

Mon Podcast Immo reçoit JadeFrancine, co-fondatrice de WeMaintain au micro de Fred Haffner.

Fred Haffner a interviewé Jade Francine, co-fondatrice et directrice des opérations de WeMaintain, une startup française spécialisée dans la maintenance d’immeubles (ascenseurs, sécurité incendie etc.) et implantée à Paris, Londres et Singapour.