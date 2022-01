Hausse du livret A et immobilier : Faites le plein de livrets pour muscler votre apport personnel

Le relèvement du taux de rémunération des livrets d’épargne règlementée au 1er février constitue une bonne nouvelle pour l’apport personnel de votre futur projet immobilier.

2022, l’année du grand retour des comptes sur livret

Vous envisagez de devenir propriétaire de votre logement dans les années qui viennent ? Vous vous demandez comment constituer votre futur apport personnel ? Vous voulez aider vos enfants ou petits-enfants à préparer leur avenir ? C’est le moment de vous intéresser au livret A et aux livrets d’épargne réglementée (LDD ou LEP) ou d’alimenter le vôtre.

Primo, parce que les taux de rémunérations du livret A, du LDD et de LEP remontent au 1er février prochain pour compenser en partie le retour de l’inflation (+2,8% sur un an selon les chiffres de l’INSEE à fin décembre). Secundo, parce que les banques considèrent ces produits d’épargne de trésorerie comme de l’apport personnel que vous pourrez consacrer le moment venu à votre projet immobilier. Tertio, parce qu’il est quasi impossible aujourd’hui compte tenu du durcissement des conditions d’octroi de crédit imposé par le HSCF de décrocher un crédit sans apport personnel.

Ce qu’il faut faire: Si vous disposez de liquidités sur votre compte bancaire faites le plein de compte sur livret en attendant de les investir dans votre projet immobilier. Ce n’est pas le cas ? Prenez l’habitude, tous les mois de procéder à des versements réguliers sur votre livret d’épargne. Cela rassurera votre banquier sur votre capacité à rembourser le moment votre prêt immobilier. En cas de coups durs l’argent investi sur un livret d’épargne reste disponible à tout moment.

1% net d’impôt avec le livret A

Le livret A offre une rémunération de 1% par an net d’impôt à compter du 1er février 2022 (au lieu 0,5% auparavant). Les sommes déposées produisent des intérêts si elles sont placées par quinzaines entières. Les intérêts servis sont exonérés d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Tous les établissements bancaires peuvent proposer le livret A. Le plafond maximum est de 22 950 euros (76 500 euros pour une association).

Bon à savoir : il est possible de cumuler un livret A avec d’autres comptes sur livret (par exemple, le livret de développement durable). En revanche, il est interdit de détenir à la fois un livret A et un compte spécial sur livret du Crédit Mutuel (livret Bleu), sauf si celui-ci a été ouvert avant septembre 1979.

1% net d’impôts aussi avec Livret de développement durable et solidaire (LDDS)

La rémunération du livret de développement durable et solidaire (LDDS) passe à 1% par an au 1er février 2022. Le plafond de versement sur le LDDS (ex-Codevi) est de 12 000 €. Cela veut dire que la totalité des sommes que vous déposez sur le compte ne doit pas dépasser ce montant. Mais le plafond peut être dépassé lorsque les intérêts sont ajoutés à votre épargne. Les intérêts du LDDS sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Bon à savoir : Le nombre de LDDS est limité à un par personne (ou 2 livrets maximum par foyer fiscal).

2,2% nets d’impôts avec le Livret d’épargne populaire (LEP)

La rémunération du livret d’épargne populaire (LEP) destiné aux ménages modestes dont les revenus passe à 2,2% nets d’impôts au 1er février 2022.

Vous pouvez en bénéficier si vos revenus ne dépassent pas certains plafonds.

Avez-vous droit au LEP ? Pour ouvrir un LEP, vos revenus ne doivent pas dépasser certains plafonds. Pour ouvrir un Livret d’Epargne Populaire en 2022, le revenu fiscal de l’année 2020 de votre foyer fiscal (figurant sur l’avis d’imposition de 2021) si vous habitez en métropole ne doit pas dépasser les limites suivantes : 20 296 euros pour 1 part ; 25 716 euros pour 1,5 part ; 31 135 euros pour 2 parts ; 36 554 euros pour 2,5 parts ; 41 973 euros pour 3 parts ; 47 392 euros pour 3,5 parts ; 52811 euros pour 4 parts.

Lorsque vos revenus dépassent ces plafonds au cours d’une année, vous pourrez conserver votre LEP si vos revenus de l’année suivante repassent en dessous.

Le montant maximum du LEP ne doit pas dépasser 7 700 €. Ce plafond ne concerne que le total de vos versements. Les intérêts versés par la banque ne sont pas pris en compte pour vérifier le dépassement du plafond.

A noter : Toute personne a le droit d’ouvrir un seul LEP si elle remplit les conditions de domicile et de revenus. Mais il ne peut pas y avoir plus de 2 LEP dans un même foyer fiscal.

Non au cumul des livrets identiques

Détenir 3 livrets A, 2 LEP ou 3 LDD est strictement interdit pas la loi. Avant de vous ouvrir un compte sur livret, la banque doit vérifier que vous n’en possédez pas déjà un. Les modalités de contrôle des produits d’épargne réglementée sont indiquées dans décret paru au Journal officiel le 14 mars 2021 . Ces dispositions pour lutter contre l’ouverture de compte en doublon s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024. En cas de détention de plusieurs livrets d’épargne identiques, le titulaire dispose de deux mois pour régulariser sa situation. Passer ce délai, le produit d’épargne sera soldé, et l’argent sera transféré vers un autre compte.