Guillaume Martinaud (ORPI) : « Apporter plus de services aux clients et aux collaborateurs »

Guillaume Martinaud, président d’ORPI depuis le 1er janvier est l’invité Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

Le 1er janvier 2022, Guillaume Martinaud est devenu Président de la Coopérative Orpi après avoir été élu par ses pairs à l’issue de 6 mois de campagne. Il succède à Christine Fumagalli, Présidente entre 2018 et 2021. Il dévoile sa feuille de route, ses ambitions, ses attentes et sa vision du marché au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian. Rencontre avec un patron orptimiste qui représente 1200 associés, 8 000 collaborateurs et 1350 agences immobilières et qui entend redonner du sens au modèle coopératif.

