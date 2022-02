Immobilier Dieppe : Perl commercialise son 1er programme « Action Coeur de Ville »

« Action Coeur de Ville » soutient le programme de Perl à Dieppe (76), une première pour la filiale de Nexity.

Perl, pionnier et principal acteur de l’Usufruit Locatif social (ULS), annonce le lancement commercial d’un programme innovant constitué de 16 logements locatifs sociaux à Dieppe, station balnéaire de la côte normande à 2h de Paris. Il s’agit de la première opération Perl soutenue par le plan national « Action Cœur de ville », visant à améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter leur rôle moteur dans le développement du territoire. Ce programme confirme la pertinence du recours à l’Usufruit Locatif, combiné à l’« Action Cœur de ville », pour financer une opération de revitalisation du territoire.

« Nuances » : 16 appartements neufs avenue Pasteur, à Dieppe

Perl a lancé, à quelques minutes à pied du centre-ville de Dieppe, du port et de la plage, la commercialisation de 16 appartements de 2 et 3 pièces, répartis du rez-de-chaussée au 5ème étage, au sein d’une résidence à l’architecture contemporaine composée de 7 bâtiments, en cours de construction par Demathieu & Bard. La majorité des appartements sont prolongés d’un balcon ou d’une terrasse.

Pendant une durée d’usufruit de 15 ans, ces logements, allant de 47m² à 68m², seront loués par le bailleur Logeo Seine à des ménages sous condition de ressources. En plus de la gestion locative, le bailleur assurera l’entretien des biens pendant toute la durée de l’usufruit.

La nue-propriété des biens sera quant à elle acquise par des investisseurs particuliers, moyennant une décote de 40 % à l’achat. Ainsi, Ils pourront profiter d’un placement immobilier performant et serein, sans risque locatif ni contrainte de gestion. Ces logements seront accessibles à partir de 89 000 € et proposés à un prix moyen en nue-propriété de 1 920 € par m² (hors parking). Ces appartements, dont le début des travaux et la signature des actes notariés sont prévus au 1er trimestre 2022, seront livrés au 4ème trimestre 2023.

L’effet de levier de l’ULS piloté par Perl : un atout décisif pour la revitalisation du centre-ville de Dieppe

Ce programme est la première opération réalisée par Perl soutenue par le plan national « Action cœur de ville ». Il est la preuve que le modèle de l’Usufruit locatif social permet d’accompagner les collectivités territoriales pour revitaliser leur centre-ville.

De plus, ces logements locatifs sociaux, en PLS (Prêt Locatif Social), viennent en supplément de l’obligation réglementaire.

D’autres programmes seront lancés prochainement par Perl sur la côte normande, à Caen et Pont-l’Evêque notamment.

« Ce programme est la première opération réalisée par Perl dans le cadre du plan national « Action cœur de ville ». Nous sommes convaincus que le modèle de l’Usufruit Locatif Social, inventé par Perl il y a 22 ans, puisse aussi servir à revitaliser les centre-ville de villes moyennes comme Dieppe. Idéalement située à 2h de Paris, Dieppe est une localisation de premier choix pour des investisseurs particuliers désireux d’acquérir un pied-à-terre sur la Côte d’Albâtre. Cette opération illustre le fait que l’épargne privée peut-être mise au service de l’intérêt général : il s’agit d’un investissement à caractère patrimonial et sociétal » déclare Tristan Barrès, directeur général de Perl.