Crédit immobilier : Les taux pourraient subir des hausses à l’approche du printemps

Chaque mois, Olivier Lendrevie, Directeur général de Cafpi, analyse le marché du crédit immobilier. Qu’en est-il du mois de février ?

Frémissement à la hausse sur les délais bancaires

Si la fin de l’année 2021 a été marquée par un délai médian d’émission des offres de crédit d’environ 15 jours, on observe pour le mois de janvier 2022 un très léger frémissement des délais (+1 jour). A noter que notre indicateur des délais a été exceptionnellement retraité de 4 jours au titre de la « trêve des confiseurs ». Ainsi, avec notre indicateur corrigé, c’est une part très encourageante des dossiers (48%) qui reçoivent une réponse favorable en moins de 15 jours.

Bientôt des hausses de taux ?

Les taux moyens obtenus par CAFPI pour ses clients en janvier ont peu évolué, se stabilisant à un niveau très bas : 0,75% sur 10 ans (+6 centièmes vs décembre), 0,91% sur 15 ans (+2 centièmes), 1% sur 20 ans (-2 centièmes), 1,19% sur 25 ans (-2 centièmes). De la même façon, à fin janvier, les meilleurs profils d’emprunteurs peuvent accéder à des taux inchangés par rapport au mois de décembre : 0,45% sur 10 ans ; 0,60% sur 15 ans ; 0,70% sur 20 ans et 0,91% sur 25 ans.

Attention néanmoins : certains partenaires ont annoncé ces derniers jours des hausses de 10 à 15 centièmes applicables en février.

Victoire pour le pouvoir d’achat de millions de consommateurs !

Nos parlementaires ont fait preuve de courage en trouvant un accord équilibré. Ils ont acté la possibilité de résilier l’assurance-emprunteur à tout moment de la vie d’un crédit. Ils sont même allés plus loin en prévoyant la réduction du délai pour le droit à l’oubli. Ce dernier permet, en cas de lourds problèmes de santé passés, de ne pas se voir appliquer de surprimes ou un tarif trop élevé sur votre assurance-emprunteur. Ce délai a été réduit de 10 à 5 ans par l’accord trouvé en commission mixte paritaire, par les députés et les sénateurs, ce 3 février matin.

Victoire en demi-teinte pour la suppression des questionnaires de santé… ! Une bonne nouvelle pour les malades et fumeurs de moins de 40 ans ; une mauvaise nouvelle pour les bien-portants non fumeurs de moins de 40 ans qui vont voir augmenter le tarif de leur assurance-emprunteur. Et pour les plus de 40 ans alors et les emprunteurs de plus de 200 000 € ? Rien ne change… Next step ? La loi doit être validée par les deux chambres avant une entrée en vigueur dans les prochains mois… Alors si vous envisagez de changer d’assurance-emprunteur, dans quelques mois, fini d’attendre !

L’audit énergétique obligatoire pour la vente des passoires thermiques, reporté au 1er septembre 2022

Des concertations entre le ministère du Logement et les professionnels du bâtiment et de l’immobilier ont permis de reporter l’entrée en vigueur de l’audit énergétique obligatoire pour la vente des passoires thermiques, tel qu’il est prévu par la loi dite « Climat et résilience ». Elle ne s’appliquera qu’au 1er septembre 2022, laissant un peu de temps aux professionnels pour s’adapter au mieux à cette nouvelle obligation.

Cap sur la présidentielle

À deux mois et demi de la présidentielle, l’agenda politique reste encombré par la sécurité, l’immigration et la gestion de la crise sanitaire. Pour les thématiques du logement, les débats se cristallisent autour des droits de succession. Rien, ou presque, ne concerne l’accession à la propriété pour les jeunes ou la construction de nouveaux logements. Or, la pénurie de construction que nous connaissons depuis quelques années en France alimente une tendance haussière sur les prix. Pour 2022, pour la France métropolitaine, le Conseil Supérieur du Notariat prévoit une augmentation d’environ 5% sur les prix.