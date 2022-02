Lisa Catenacci (Guidance for Earning) : Comment sortir de l’indivision

Mon Podcast Immo reçoit Lisa Catenacci, fondatrice de Guidance for Earning, au micro de Fred Haffner

C’est un problème rencontré par beaucoup de familles : comment sortir de l’indivision ? Spécialiste de ce sujet, Lisa Catenacci aide et conseille les particuliers et les professionnels confrontés à cette question… et elle répond aujourd’hui à Fred Haffner pour Mon Podcast Immo.