Inixia vient de créer une assurance adaptée aux Auditeurs énergétiques

Le courtier en assurance INIXIA vient de créer son assurance Responsabilité Civile Professionnelle pour protéger les Auditeurs énergétiques.

Des missions clarifiées et étendues

Dans le cadre du plan de relance, la mise en place d’un certain nombre d’aides aux ménages a vu le jour. La rénovation énergétique des logements individuels est l’un des axes prioritaires fixés par le Gouvernement. L’article 164 de la loi Climat et Résilience fixe les prérogatives de l’accompagnement obligatoire à compter du 01/01/2023 pour tous les ménages désireux de bénéficier des aides à la rénovation énergétique. Dans le cadre de MaPrimeRénov’ les missions des Auditeurs énergétiques ont été clarifiées et étendues.

Des conditions d’accès à la profession renforcées

Vous le savez certainement, une formation de 14h est désormais obligatoire pour obtenir votre qualification RGE dans le cadre de la réalisation d’audits énergétiques de maisons individuelles. Si un certain nombre d’auditeurs énergétiques exercent cette mission en complément d’un autre métier (diagnostiqueur immobilier, bureau d’étude, architecte, maître d’œuvre etc…) des professionnels très spécialisés se lancent dans cette spécialité.

Les Auditeurs énergétiques (Consultants ou Conseillers en efficacité énergétique) spécialisés rencontrent souvent, à l’issue de cette formation, des difficultés à s’assurer.

Cette assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RC Pro) est toutefois un prérequis pour l’obtention de leur qualification RGE.

Une protection complète pour les Auditeurs énergétiques

Les Auditeurs énergétiques en création trouvent porte close chez les assureurs traditionnels, ne souhaitant pas encore se positionner sur ce métier qu’ils appréhendent mal…

Face à ce constat et aux nombreuses demandes d’assurances d’Auditeurs énergétiques en création, INIXIA a su réagir et définir communément avec des professionnels et des assureurs un produit unique leur apportant une protection RC Professionnelle complète aux différents stades de leurs interventions.

Un contrat d’assurance conçu pour répondre aux nouvelles missions des Auditeurs énergétiques

INIXIA a donc établi un contrat d’assurance RC Professionnelle spécifiquement conçu pour les missions des Auditeurs énergétiques :

Audit énergétique de maisons individuelles

Conseil en rénovation énergétique / Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Calcul de bonus énergétique

Ainsi Inixia apporte une réponse adaptée, couvrante et bien positionnée aux Auditeurs énergétiques spécialisés qui souhaitent obtenir leur certification RGE (QUALIBAT Qualification 8731 / OPQIBI Qualification 19.11). L’entreprise est en mesure de délivrer une attestation RC PRO sous 48H.