Immobilier neuf : Après une année record, Nexity vise plus de 14% du marché du logement en 2022

Fort de ses performances records en 2021 avec un chiffre d’affaires en hausse de 5% par rapport à 2021, le leader de la promotion immobilière vise une part de marché supérieure à 15% en 2022 dans un marché en légère croissance et le maintien d’un niveau de marge autour de 8%.

+19% de chiffre d’affaire pour l’immobilier résidentiel en 2021

Dans un marché en progression de 8% en 2021 par rapport à 2020 à ~145.000 lots mais toujours en repli de plus de 10% par rapport à 2019 (167.000 lots), Nexity a réalisé 21 000 réservations de logements (20 838 lots) en 2021. Après avoir baissé de presque 20% en 2020, l’offre commerciale à la vente de Nexity a recommencé à croître en 2021 (+6%) grâce à la reprise des obtentions des autorisations de construire.

Les ventes au détail représentent 55% du nombre de réservations de 2021, plus proche du niveau de 2019. Elles progressent de 11% en volume et de 14% en valeur, tirées par les ventes dans les villes moyennes en région (+23%) dont l’attractivité se renforce. La progression en valeur traduit une hausse différenciée du prix moyen au m2 des ventes aux particuliers (+2% en Île-de-France et +3% en régions).

Le 4ème trimestre a été particulièrement dynamique, avec des réservations en hausse à périmètre constant de 5% en volume et -6% en valeur, la part des ventes en bloc s’est concentrée sur le 4ème trimestre (60% des réservations du trimestre).

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2021 progresse de +19% par rapport à fin 2020 à 3.279 millions d’euros, et le résultat opérationnel de +34% à 271 millions d’euros. Le taux de marge opérationnelle progresse de 100 points de base pour atteindre 8,3%, retrouvant ainsi un niveau proche de celui observé en 2019.

Objectif 14% de croissance en 2022

Nexity anticipe pour 2022 un marché en légère progression (~150.000 lots), dans un contexte d’offre encore insuffisante mais en redressement, et avec une demande qui devrait rester soutenue. L’entreprise vise une part de marché supérieure à 14%, avec un équilibre maintenu entre ventes aux particuliers et aux institutionnels, tirant parti de l’accélération de son développement dans la rénovation de centre villes et dans la transformation de bureaux en logements.

« Nexity aborde 2022 avec confiance et ambition, malgré un contexte global toujours volatil en ce début d’année et l’allongement des délais d’obtention des permis de construire. Avec la profondeur de sa gamme de savoir-faire, la visibilité de son carnet de commandes, et la reconstitution en cours de son offre commerciale, Nexity bénéficie d’atouts forts pour continuer de faire preuve de sélectivité et maintenir son niveau de marge. Nous sommes confiants dans notre capacité à surperformer le marché en 2022 et à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires et des résultats« , expliquait Véronique Bédague, directrice générale de Nexity, lors de la présentation des résultats à la presse le 23 février. Au premier jour de l’offensive de Vladimir Poutine en Ukraine, la directrice générale de Nexity regardait l’avenir avec confiance et ambition. Reste à savoir quel sera l’impact économique de la guerre en Ukraine…