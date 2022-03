Nomination : Caroline Evans de Gantès nommée Directrice Générale du groupe AVIV France

Directrice Générale du Groupe SeLoger, Caroline Evans de Gantès prend également la tête du spécialiste de l’estimation immobilière en ligne Meilleurs Agents.

Caroline Evans de Gantès aura la double casquette de Directrice Générale du Groupe SeLoger et de Managing Director de la marque AVIV, appartenant au Groupe allemand Axel Springer SE, spécialisé dans les services immobiliers en ligne.

Elle sera en charge du développement d’AVIV France et de ses marques (Meilleurs Agents, Groupe SeLoger..).

« Je suis ravie de rejoindre AVIV, un acteur technologique du monde, aux côtés d’équipes expertes et passionnées par leur métier. Je souhaite insuffler un vent de proximité et de modernité au sein de nos marques Groupe SeLoger et Meilleurs Agents afin d’offrir à nos clients particuliers et professionnels la meilleure expérience possible, et de contribuer activement à l’attractivité de notre groupe. En tant qu’acteur incontournable de la PropTech, notre voulons renforcer notre présence européenne en proposant une plateforme immobilière dont la vocation est d’apporter plus de transparence, de simplicité, d’efficacité, et d’expertise data au marché. » déclare Caroline Evans de Gantès, Directrice Générale Groupe SeLoger.

Qui est Caroline Evans de Gantès ?

Âgée de 41 ans et diplômée d’un Bachelor of Arts and Science de Vanderbilt et d’un MBA de Harvard, Caroline Evans de Gantès a passé plus de dix ans dans le secteur des nouvelles technologies. Après avoir débuté sa carrière en 2004 dans le conseil, au sein du cabinet McKinsey, aux États-Unis puis en France, à Paris, Caroline rejoint ensuite Asurion, spécialiste en assurance des appareils électroniques où elle occupe le poste de Directrice de la tarification et du développement commercial.

En 2015, Caroline intègre Google, d’abord comme General Manager pour le Tennessee et l’Alabama à Nashville, puis comme Responsable Analytics à Paris. En 2019, elle devient Responsable de Google Shopping pour une partie de la zone Europe, et est en charge des ventes, de la gestion des comptes, de la stratégie, des opérations et de la conformité. Enfin, en 2021, Caroline occupe la fonction de Country Managing Director & Directrice Générale du groupe SeLoger, marque du groupe AVIV qui compte 800 employés.

De par son parcours, Caroline de Gantès dispose d’une culture internationale, digitale, et une exigence opérationnelle qu’elle souhaite diffuser au sein des deux entités. Née aux États-Unis et française de cœur, elle souhaite combiner l’optimisme américain aux valeurs d’exigence françaises. Et mettre son exigence et son agilité au service du groupe.