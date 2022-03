Immobilier Saint-Laurent de la Plaine (49) : Le Groupe Gambetta commercialise 24 nouvelles maisons au « Clos des Rimiaux »

Le Groupe Gambetta lance, à Saint-Laurent-de-la-Plaine, la commercialisation d’un programme de 24 maisons individuelles en PSLA

Le Groupe Gambetta a lancé la commercialisation du programme « le Clos des Rimiaux » situé rue Marc Leclerc, à Saint-Laurent-de-la-Plaine, commune déléguée de Mauges-sur-Loire. Ce programme clés-en-mains se compose de 24 maisons individuelles en accession sociale (PSLA).

Une architecture au cœur d’un îlot convivial et tranquille

Conçues par le cabinet d’architecte ARCHIMAT CREATION, les maisons mêlent une architecture de pays et des lignes contemporaines.

Il s’agit de maisons de quatre pièces, de plain-pied ou avec étage. Leur surface s’étend de 76 à 82 m2. Toutes proposent une pièce de vie traversante, permettant de profiter d’un ensoleillement optimal au cours de la journée. Les aménagements intérieurs permettent aux résidents une totale liberté d’agencement des espaces.

La résidence « le Clos des Rimiaux » est commercialisée dans le cadre du dispositif du prêt social location-accession (PSLA). Ce dispositif permet aux futurs propriétaires de tester leur capacité de remboursement durant une première phase locative. Ensuite il peuvent acquérir, s’ils le souhaitent, leur logement. Les maisons en location-accession bénéficient d’une TVA à taux préférentiel (5,5 %). Elles sont proposées à partir de 178 500 €.

Les maisons sont équipées de pompes à chaleur afin de répondre aux exigences de la RT 2012 tout en assurant un usage simple, pérenne et économique. Enfin, les habitations disposent toutes d’un espace extérieur et d’un garage privatif.

À 30km d’Angers, Saint Laurent de la Plaine se développe

Niché au cœur du bocage maugeois, Saint-Laurent de-la-Plaine est à une trentaine de kilomètres d’Angers. Il profite d’un emplacement et d’un environnement naturel privilégiés. Le village est intégré à la commune de Mauges-sur-Loire depuis 2015. Il bénéficie ainsi de la dynamique économique, du confort de vie et des services mutualisés de la communauté de communes. Cette dernière regroupe 18 356 habitants.

La commune bénéficie également de nombreuses commodités. Elle compte deux écoles associées à un espace périscolaire, des commerces (boulangerie, pharmacie, boucherie, épicerie…). Elle propose aussi une offre sportive (basket, judo…) et une animation culturelle portée par des associations locales. Ainsi, le théâtre des Rêveries et sa scène tournante accueillent, tout au long de la saison, des troupes amateurs et professionnelles. De même, le musée des Métiers, où s’exposent les pratiques régionales ancestrales, attire chaque année environ 10 000 visiteurs. Tous venant admirer les quelques 30 000 objets qui constituaient le quotidien des travailleurs ligériens de jadis

Prix : à partir de 178 500 euros Démarrage prévisionnel travaux : Début 2022 Date de livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2024