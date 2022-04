2 EN LIVE du salon de la Franchise avec Stéphane Fritz (Guy Hoquet Immobilier)

Mon Podcast Immo présenté par Ariane Artinian Accueille le Président du groupe Guy Hoquet Immobilier Stéphane Fritz. Ils sont en live du salon de la Franchise

Retour sur le salon de la Franchise avec l’interview de Stéphane Fritz, Président de Guy Hoquet Immobilier.

Comment se passe le développement de l’enseigne ?

Stéphane Fritz : Plutôt bien ! On est ravi d’être au salon, on est présent depuis déjà de nombreuses années, ça se passe plutôt bien, on est ravi de recevoir toute l’équipe ici pour pouvoir être au contact de nos candidats à la franchise.

Vous en êtes où dans le développement de l’enseigne ?

Stéphane Fritz : Aujourd’hui on a 580 agents sur le territoire national mais aussi dans les DROM. On a 8 agences en Martinique et Guadeloupe, 3 agences en Guyane et 6 à La Réunion sinon le reste est sur le territoire métropolitain. On signe depuis ces 5-6 dernières années une centaine d’agences par an et on en ouvre entre 70 et 80.

Quels sont vos objectifs de développement ?

Stéphane Fritz : C’est d’aller vers 800-900 agences, je pense que le maillage d’un réseau en franchise dans l’immobilier c’est entre 800 et 1000 agences donc ce sont nos objectifs, mais aujourd’hui les objectifs annuels pour 2022 sont entre 100 et 110 contrats signés et entre 70 et 80 agences ouvertes.

Y a t-il des territoires sur lesquels vous souhaitez vous implanter?

Stéphane Fritz : Alors les territoires couverts sont toujours l’île de France principalement, tous les réseaux prennent entre 40 et 50% des agences en Île-de-France tellement il y a une forte densité. Chez Guy Hoquet, la Bretagne reste encore à conquérir. PACA on se densifie parce qu’il y a toujours une très forte densité de population et puis le nord on a un peu plus de mal à s’implanter.

Quel est le profil type d’un franchisé Guy Hoquet ?

Stéphane Fritz : J’ai envie de dire qu’il n’y en a pas, il faut venir nous rencontrer parce que la compétence technique on l’apporte et les compétences humaines nous intéressent. Après on peut dire qu’il y a des profils qui réussissent mieux que d’autres, notamment ceux du commerce, ceux qui viennent de Décathlon, Leroy Merlin, Carrefour, Auchan, ils réussissent bien parce qu’ils ont l’habitude de gérer des unités de production. Ce sont des gens qui, en règle générale, font de très bons agents immobiliers. D’autres viennent de l’industrie, la banque et l’assurance et ont aussi de très bons profils. Puis il y en a d’autres qui sont déjà installés comme agents immobiliers, c’est les indépendants, qui se sentent un peu seuls parfois et qui nous rejoignent.

Pourquoi choisir Guy Hoquet ?

Stéphane Fritz : La franchise ce n’est pas une vente directe, c’est un mariage, c’est la rencontre de deux volontés, celle du franchiseur et celle du franchisé. On part pour un contrat de 5 ans dans un premier temps et c’est un contrat qui pour 98% du temps se renouvelle, donc ce sont des périodes de 5, 10, 15 ans, c’est un vrai mariage. Il faut aller voir tous les concurrents, voir avec qui on a le plus d’affinités, le plus de compatibilités. Si on a une différence réelle avec nos concurrents aujourd’hui, c’est parce que nous avons intégré dans notre modèle économique les 40 formations présentielles et 120 formations distancielles. Elles sont accessibles de façon gratuite dans notre modèle économique.

Combien coûte l’ouverture d’une franchise Guy Hoquet ?

Stéphane Fritz : Les droits d’entrée sont de 18 500€ et la formation initiale de 10 000€, ça fait 28 500 € hors taxes de droits d’entrée mais après on va parler du paquet global. Il faut environ entre 40 et 60 000€ d’apports c’est le besoin en fonds de roulement qu’un banquier ne prêtera pas. Ensuite monter une agence ça oscille tout confondu y compris les droits d’entrée entre 150 et 200 000€. Cet écart est important parce que selon si vous êtes dans une grande agglomération ou dans Paris le droit de bail va impacter le projet, ce qui n’est pas le pas dans des villes moyennes.

Combien gagne un franchisé Guy Hoquet ?

Stéphane Fritz : Il y a des agents qui font 2 000 000 d’euros de chiffre d’affaires et d’autres qui en font un petit peu moins, notamment au démarrage. Le modèle prévoit environ 450 000€ de chiffre d’affaires par an et ça laisse en richesse puisque vous savez que les avantages en nature d’un dirigeant ce n’est pas du tout pareil, donc en richesse globalement ça laisse une centaine de milliers d’euros.

Le timing est-il bien choisi pour se lancer dans la création d’une franchise ?

Stéphane Fritz : Pour ceux qui se sont lancés juste avant le COVID, aujourd’hui ils sont encore là donc j’ai envie de vous dire que crise ou pas il est toujours intéressant de se lancer. C’est presque dans les périodes de crise qu’il faut lancer son activité dans l’absolu puisque c’est après crise que la dynamique de marché est souvent très forte. Puis les crises dans l’immobilier elles ont souvent une contraction courte de 2 à 3 ans c’est celle des subprimes qui était très lourde. 2 à 3 ans jamais beaucoup plus parce que l’achat immobilier c’est un achat sur le long terme ce n’est pas une baguette de pain.

Avez-vous un conseil à donner pour bien réussir ?

Stéphane Fritz : Alors on pourrait en donner beaucoup, et pour ça il faudra venir nous voir. Le bon conseil c’est peu importe l’activité dans laquelle vous êtes, dans la restauration l’immobilier peu importe. Faites-vous accompagner par un avocat ou un juriste pour bien regarder l’équilibre du contrat, il y a parfois des contrats déséquilibrés au profit du franchiseur, parfois dans le démarrage d’une jeune franchise c’est souvent déséquilibré au profit du franchisé, donc il faut regarder l’équilibre des contrats qui permettent aujourd’hui une durée de vie pérenne.

