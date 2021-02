Immobilier Los Angeles : Matt Damon vend sa propriété de Pacific Palissades pour 21 millions de dollars

L’acteur vient de mettre en vente sa propriété californienne de Pacific Palisades dans le quartier ultra huppé de Upper Riviera. Visite guidée.

L’acteur star d’Ocean’s Eleven compte empocher 7 millions de plus-values

Après deux ans d’allers-retours entre les Etats-Unis et l’Australie, où il a acquis une maison à Byron Bay, Matt Damon a décidé de s’éloigner de Los Angeles. Matt Daamon met en vente sa somptueuse propriété californienne de Pacific Palisades. La demeure est mise en vente 21 millions de dollars. Selon le Wall Street Journal, elle avait acquise 15 millions de dollars en 2012 par l’acteur et son épouse Luciana Barroso. Autrement dit, le couple pourraient empocher 7 millions de plus-values si le bien partait au prix affiché.

Selon Eric Haskell, agent immobilier chargé de la vente au sein de The Agency, la famille vend la propriété pour pouvoir s’installer à New York . Matt Damon y possède un penthouse acquis 16,7 millions de dollars en 2018, dans le quartier de Brooklyn Heights. L’acteur de 50 ans et les siens s’y sont confinés l’an passé.

1254 mètres carré, 7 chambres, 10 salles de bains à Pacific Palisades

Située sur l’une des rues principales de Pacific Palisades, cette villa contemporaine d’inspiration zen, imaginé par Grant Kirkpatrick de KAA Design, offre un cadre luxuriant pour se divertir et se détendre. Les matériaux employés, mélange de bois chauds et de pierre naturelle, invitent à la zénitude intérieure.

Des espaces de vie décloisonnés

©The Agency

7 chambres à coucher

Un spa dans la suite parentale

©The Agency

La chambre principale possède sa propre terrasse privée, un spa, une salle de massage et deux dressings.

©The Agency

Une piscine et une véranda d’inspiration hawaienne

La demeure de grands extérieurs ainsi qu’une piscine dotée d’une véranda d’inspiration hawaienne.

©The Agency

Des espaces pour recevoir les invités

©The Agency

Et aussi, une salle de gym, une salle de cinéma…

La salle de gym privée ©The Agency

Vous voulez visiter l’intégralité de la propriété de Matt Damon ? Rendez-vous ici !

